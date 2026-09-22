Gobierno De la Espriella establece directiva ante el fenómeno de El Niño: ¿qué contempla?

El Gobierno nacional impartió una serie de directrices para anticiparse a los posibles efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027, mediante la Directiva Presidencial No. 03, fechada el 22 de septiembre de 2026. El documento establece la elaboración de una hoja de ruta de acción nacional que deberá ser presentada ante el próximo Consejo de Ministros.



La directiva está dirigida a los ministros de Minas y Energía; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agricultura y Desarrollo Rural; Vivienda, Ciudad y Territorio; Salud y Protección Social, así como al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según el documento, el país enfrenta una situación climatológica que podría tener impactos sobre diferentes sectores. La Presidencia señala que existe una “probabilidad significativa” de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte” durante los próximos meses.

Entre los posibles efectos mencionados están afectaciones al abastecimiento de agua, la seguridad energética, la salud pública, la producción agropecuaria, los precios de los alimentos, los ecosistemas y las condiciones de vida de la población.



¿Qué ordenó el Gobierno ante el Fenómeno de El Niño?

La primera instrucción establece que los ministros y el director de la UNGRD deberán trabajar conjuntamente en la "Hoja de Ruta de Acción Nacional", con el propósito de que el Gobierno cuente con una visión integral y actualizada sobre la situación.



El documento deberá incluir, entre otros aspectos, las proyecciones y posibles impactos del Fenómeno de El Niño, así como los principales riesgos y los territorios que podrían resultar afectados.



La directiva establece que se deberá prestar especial atención a la seguridad hídrica, energética, de salud pública, alimentaria y ambiental.

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Además, la hoja de ruta deberá identificar las medidas que ya están en marcha, su avance y la capacidad efectiva de respuesta de las instituciones.

Otro de los puntos será determinar las posibles brechas existentes en materia de capacidades institucionales, coordinación, infraestructura, información y recursos.



Hoja de Ruta deberá llegar al próximo Consejo de Ministros

La directiva también establece que el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, bajo las orientaciones de los ministros, deberá elaborar el documento que consolide la hoja de ruta.

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De acuerdo con la instrucción presidencial, este documento tendrá un carácter ejecutivo, interinstitucional, intersectorial y territorial, y estará orientado a facilitar la toma de decisiones.

Este documento deberá ser presentada conjuntamente por los ministros en el próximo Consejo de Ministros. Allí se deberán definir las decisiones correspondientes, además de los mecanismos de seguimiento y evaluación.

El propósito es contar con una agenda de decisiones que sea priorizada, verificable y que tenga responsables definidos, de manera que el Estado pueda pasar de la identificación de los riesgos a la implementación de acciones coordinadas.

La Presidencia plantea que los riesgos asociados al fenómeno requieren una respuesta coordinada entre las distintas entidades y sectores. En ese sentido, la directiva señala que “la respuesta del Estado debe ser una sola: coordinada, oportuna y orientada a proteger a los colombianos”.

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El documento concluye con una instrucción dirigida a las entidades involucradas: “La instrucción es clara: anticiparnos, trabajar conjuntamente y actuar antes de que situaciones previsibles se conviertan en crisis evitables”.