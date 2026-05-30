El Parque Nacional Natural Tayrona cerrará sus puertas por 15 días: ¿por qué?

Quienes planeaban visitar uno de los destinos naturales más emblemáticos de Colombia deberán ajustar sus planes durante las próximas semanas. El Parque Nacional Natural Tayrona anunció un cierre temporal de 15 días como parte de una estrategia que busca proteger sus ecosistemas.



La medida comenzará el próximo 1 de junio y se extenderá hasta el 15 de junio de 2026. Durante ese periodo quedará suspendida por completo la prestación de servicios ecoturísticos dentro del área protegida.

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¿Por qué cerrará el Parque Tayrona?

El cierre hace parte de la estrategia denominada “Respira Tayrona”, una iniciativa que busca brindar un periodo de descanso al territorio y promover acciones de restauración ambiental, monitoreo ecológico y fortalecimiento de prácticas culturales ancestrales.

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, la decisión responde a la necesidad de permitir un tiempo de respiro para los ecosistemas y de honrar el carácter ancestral y espiritual del territorio.



La entidad explicó que durante las dos semanas de cierre se desarrollarán actividades enfocadas en la conservación de la biodiversidad, mientras guardaparques y comunidades indígenas trabajarán conjuntamente en labores de cuidado ambiental.



La estrategia también busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del respeto por los procesos de conservación y por los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.



Una práctica ancestral

El cierre está ligado al Kugkui shikasa o saneamiento espiritual, una práctica ancestral que representa un tiempo de conexión con la tierra y de renovación para los seres de la naturaleza.

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Durante este periodo, los pueblos indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo realizarán ceremonias espirituales y rituales de pagamento a la Madre Tierra.

Según la explicación entregada por Parques Nacionales, estas actividades permiten que la naturaleza recupere energías y hacen parte de una visión integral sobre la protección del territorio.

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El Parque Tayrona es considerado un espacio ancestral y espiritual para estas comunidades indígenas, que históricamente han desempeñado un papel fundamental en su cuidado y preservación.

Entre otras acciones previstas se encuentran labores de investigación científica, restauración, conservación y monitoreo en ecosistemas terrestres y marinos.

🗓️Del 1 al 15 de junio, el Parque Nacional Natural Tayrona inicia un nuevo periodo de #RespiraTayrona. Un tiempo dedicado al descanso de los ecosistemas y al fortalecimiento de los procesos culturales y espirituales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.… — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) May 29, 2026

Los trabajos abarcarán zonas de matorrales, bosques secos, húmedos y nublados, así como playas, manglares, arrecifes coralinos y praderas de fanerógamas marinas.

Además, se desarrollarán actividades de educación ambiental y se reforzarán las estrategias de control y seguridad con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para los visitantes una vez finalice el cierre.

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“Respira Tayrona” no es una medida excepcional. Se trata de una estrategia que se implementa de manera periódica tres veces al año.

Los cierres se realizan tradicionalmente durante los meses de febrero, junio y en un periodo comprendido entre octubre y noviembre.

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La entidad también invitó a los viajeros a considerar otras alternativas turísticas durante los 15 días de cierre y recordó que la protección de este territorio es una responsabilidad compartida.

Un tesoro natural del Caribe colombiano

Ubicado en la costa Caribe, el Parque Nacional Natural Tayrona cuenta con una extensión de 19.309,4 hectáreas y alberga algunos de los ecosistemas más representativos del país.

En su territorio convergen bosques secos tropicales, bosques de niebla, playas, manglares, lagunas costeras, arrecifes coralinos y praderas marinas.

Esta diversidad ecológica ha convertido al Tayrona en uno de los principales destinos de ecoturismo de Colombia, reconocido por sus senderos naturales, zonas de camping, espacios para la observación de fauna y paisajes que combinan montaña, selva y mar.

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A partir del 1 de junio, sin embargo, ese escenario hará una pausa temporal para dar paso a un proceso de restauración ambiental y cultural que busca garantizar la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co