Motociclista atropelló a niño de 7 años en Guarne, Antioquia, y huyó: accidente quedó en video

En el departamento de Antioquia buscan a un motociclista que arrolló a un niño de siete años y huyó del lugar del accidente. El menor de edad continúa bajo observación médica tras las lesiones que sufrió en sus piernas tras el fuerte golpe que recibió.

Las cámaras de seguridad en el municipio de Guarne, ubicado en la subregión Oriente del departamento, captaron el impactante momento en el que un motociclista, en cuestión de segundos al acercarse a un reductor de velocidad, atropelló a un niño de siete años. En las imágenes se ve como el menor de edad cayó al suelo tras el golpe, mientras el conductor, sin detenerse a auxiliarlo, huye del lugar apenas segundos después del accidente.

"Hemos venido realizando las acciones necesarias con respecto al atropellamiento que sufrió un menor de edad al frente del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y donde quien lo atropelló procedió a la fuga", dijo en unas declaraciones Diego Grisales, alcalde de Guarne. Aunque en el video se ve como la comunidad sale tras el conductor, este no logra ser detenido.



En esos momentos está siendo buscado por las autoridades, las cuales también están apoyando a la familia a que denuncie el hecho. "Ya tenemos identificadas las placas de esta motocicleta. Estamos realizando las averiguaciones, así como el contacto con la familia del menor de edad para que procedan con la denuncia y con el debido procedimiento y la debida judicialización de la persona que cometió este hecho", agregó el mandatario

del municipio.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticó la falta de empatía del motociclista y pidió a la Policía desplegar todas las capacidades para encontrar al responsable. El mandatario confía en que la presión ciudadana ayude a que se entregue o a que lo capturen. "Los Antioqueños somos solidarios, y aún más cuando se trata de un niño. Es inaceptable que este motociclista atropelle a un menor de siete años y se dé a la huida. Determinar si hubo imprudencia de alguna de las dos partes es otro asunto. Acá lo que se ve es una falta de empatía, responsabilidad y decencia", escribió Rendón en su cuenta de X.

"De acuerdo con la información que he recibido, el niño está estable, pero presenta fractura en una de sus piernas. Hemos tenido comunicación con la Policía de Antioquia para que disponga de todas sus capacidades y logre la captura del responsable, o que la presión ciudadana lo lleve a entregarse a las autoridades. Envío un saludo de afecto a la familia del niño y a los habitantes de Guarne", agregó el gobernador.

¿Qué pasa en los accidentes de tránsito cuando hay atropello y fuga?

En los casos en los que el conductor que atropelló a un peatón, como el caso del motociclista en el municipio de Guarne, se va de la escena, pueden acarrearle sanciones con la justicia. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en los accidente de tránsito se debe verificar el estado de salud de los involucrados evidenciar que no haya ningún lesionado. "Coloque las señales reflectivas de peligro y luces de estacionamiento. Anote la placa, color y marca del vehículo accidentado; si puede tomar una foto de los carros y de los daños, hágalo. Solicite la identificación del conductor y de los posibles testigos (nombres, apellidos, cédula de ciudadanía, teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de contacto) y verifique los daños causados".

Es de especial atención que si existen heridos, se comunique de inmediato con la línea de emergencias y espere la llegada del servicio de ambulancia. "Las autoridades prestarán los primeros auxilios y remitirán a los heridos a centros asistenciales. Si existen heridos de gravedad o muertos, comuníquese con la línea de atención del SOAT quienes lo orientarán en el caso".

MATEO MEDINA ESCOBAR/ALFONSO CÁRCAMO (ANTIOQUIA)

