En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Motociclista atropelló a niño de 7 años en Guarne, Antioquia, y huyó: accidente quedó en video

Motociclista atropelló a niño de 7 años en Guarne, Antioquia, y huyó: accidente quedó en video

El hecho, que quedó grabado por cámaras de seguridad, mostró cómo el motociclista huyó del lugar tan solo segundos después de atropellar al menor de edad.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Motociclista atropelló a niño de 7 años en Guarne, Antioquia, y huyó: accidente quedó en video
El motociclista que atropelló al niño es buscado por las autoridades.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad