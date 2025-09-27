En video quedó accidente de motociclistas que salieron 'volando' en vía Bogotá-Villeta

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana del 26 de septiembre en la vía Bogotá–Villeta. El momento quedó grabado en cámara y las imágenes se convirtieron en tendencia en redes sociales. Las imágenes, difundidas por la cuenta de X 'Pasa en Bogotá', muestran el momento exacto en el que dos motociclistas colisionan contra un camión tipo Turbo que se desplazaba en el carril contrario.

En el registro, uno de los conductores pierde el control de su motocicleta y sale expulsado por los aires, cayendo a un costado de la carretera. A pesar de lo aparatoso del impacto, que dejó las motos destrozadas, los dos ocupantes lograron salir con vida y sin heridas de gravedad.



¿Por qué ocurrió el accidente?

Aunque no se ha detallado el motivo, lo que dicen los usuarios de X que comentaron el video es que ambos motociclistas perdieron el control de sus vehículos en una curva de la vía. Pero esto no solo llevó a que los conductores se cayeran, sino que ambas motos salieron expulsadas por los aires, chocando contra un furgón que estaba parqueado en el carril contrario.

Las imágenes fueron grabadas por una cámara Insta360, dejando el registro del momento en el que los motociclistas salieron 'volando' y chocaron contra el furgón. Los testigos del siniestro no dudaron en calificar lo sucedido como “un milagro”, pues la violencia del choque hacía temer un desenlace fatal.



Otro video captado minutos después del siniestro muestra a los motociclistas poniéndose de pie por sus propios medios tras el incidente, lo que reforzó la percepción de que la indumentaria adecuada fue crucial para salvarles la vida. En el lugar se detuvieron varios motociclistas y conductores para auxiliar a los involucrados. Se puede ver que una de las motos se estrelló de frente con el furgón, quedando casi debajo de este, mientras que la otra chocó a un lado y se deslizó algunos metros atrás.

“Gracias a esas chaquetas y pantalones que los protegen, se salvaron; pero qué miércoles no tener cuidado con los demás actores viales”, escribió un usuario en redes, reflejando la mezcla de alivio e indignación que dejó el caso. Algunos presumen que las posibles causas del accidente fueron aceite en la vía o exceso de velocidad por parte de los motociclistas.

Precisamente, la viralización del accidente abrió un debate sobre las condiciones de la vía y la imprudencia en la conducción. Algunos internautas señalaron que un presunto derrame de aceite en la carretera pudo haber desencadenado la pérdida de control, mientras que otros insistieron en la necesidad de mayor precaución por parte de todos los actores viales.

Aunque el hecho no dejó víctimas fatales ni heridos de consideración, sí sirve como recordatorio de la importancia de conducir con precaución y portar elementos de protección que, en casos como este, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.



Líneas de atención en caso de emergencias viales

Bogotá: Línea de emergencias 123 – Secretaría de Movilidad: (601) 364 9400

Medellín: Línea de emergencias 123 – Secretaría de Movilidad: (604) 445 7777

Cali: Línea de emergencias 123 – Secretaría de Movilidad: (602) 418 4200

Recuerde que cualquier accidente de tránsito se debe reportar de inmediato a las autoridades, quienes recomiendan conservar la calma porque esto puede salvar vidas.

