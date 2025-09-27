En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / En video quedó accidente de motociclistas que salieron 'volando' en vía Bogotá-Villeta

En video quedó accidente de motociclistas que salieron 'volando' en vía Bogotá-Villeta

Las imágenes del siniestro fueron difundidas en redes sociales, donde se abrió un debate sobre la seguridad en la carretera. Por fortuna, no hubo víctimas fatales.

Por: María Paula González
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Accidente motos
Dos motos salieron volando en accidente en la vía Bogotá-Villeta -
Fotos: Video de X

Publicidad

Publicidad

Publicidad