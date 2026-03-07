La última frase que dijeron a Camila García antes de usar tobogán de Chinácota en el que murió

La muerte de Camila García ha provocado indignación en todo el país. La mujer, una joven de tan solo 28 años, perdió la vida tras lanzarse desde un tobogán en Chinácota, Santander; el flotador en el que se movilizaba descendió con mucha velocidad y, tras ello, se salió del carril, provocando que la mujer cayera violentamente contra el suelo, ubicado a varios metros de la atracción.

Inmediatamente la mujer, quien estaba inconsciente, fue trasladada hacia un centro asistencial, pero por los fuertes golpes que sufrió perdió la vida al poco tiempo. Su partida dejó un dolor profundo entre familiares y personas que la conocían, pero también encendió miles de dudas e incertidumbre respecto a la seguridad con la que contaba esta peligrosa atracción, responsable principal del fallecimiento de la joven.

Dicho tobogán se había inaugurado hacía pocas semanas, y pese a que en redes sociales decenas de personas se preguntaban por la seguridad del mismo, la empresa propietaria de la atracción aseguraba que tal espacio había sido sometido a todo tipo de pruebas para evitar situaciones trágicas. Lastimosamente, la muerte de una mujer inocente demostró lo contrario.



La úlitma frase que le dijeron a mujer antes de morir

Los últimos minutos de Camila fueron grabados por una de sus acompañantes. En este trágico video, puede verse cómo el trabajador del parque asegura a la víctima, le pone las respectiva indumentaria y la lanza hacia el tobogán. "¿Allá me recibe alguien y me saca?", pergunta Camila. "Sí, la piscina", le responden. Posteriormente, el operador de la atracción le da las instrucciones finales a la mujer, y le dice una última frase que hoy le provoca escalofríos a quienes conocieron el trágico desenlace de esta historia.



"Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada, ¿no?", dice el operador, quien finaliza diciéndole a la víctima: "No tenga miedo". Esta última podría haber sido una de las últimas palabras que escuchó la mujer antes de morir, pues a los pocos segundos de su lanzamiento, justo en la curva de la atracción, se oyó un fuerte golpe que hizo agitar uno de los postes de luz; posteriormente se conoció lo peor: Camila se había salido del tobogán y yacía, herida de muerte y sin conciencia, varios metros abajo.



¿Qué ha dicho la empresa propietaria de la atracción?

La operadora del establecimiento donde se registró el reciente accidente, la empresa Entre Flores SAS, ha roto el silencio mediante un comunicado oficial gestionado por su equipo legal. En el documento, la organización manifestó su pesar por el fallecimiento de la joven Yuris Cristel Camila García Manrique.



Condolencias y solidaridad

El cuerpo jurídico de la entidad, liderado por el jurista Óscar Horacio Giraldo Reyes y el respaldo de la firma Jaimes Chía Y Abogados Asociados, expresó su postura frente al siniestro:



“El equipo jurídico de trabajo de Entre Flores SAS, encabezado por el abogado Óscar Horacio Giraldo Reyes y la firma Jaimes Chía Y Abogados Asociados, lamentan profundamente el suceso ocurrido el día de ayer, 5 de marzo de 2026, en nuestras instalaciones. Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarga en este difícil momento”.

Colaboración con la justicia

Respecto a las acciones tomadas tras el incidente, la compañía subrayó que se pusieron en marcha las medidas de contingencia necesarias. Además, enfatizaron su voluntad de cooperar plenamente con las instituciones encargadas de la investigación para determinar el origen del suceso:

“Desde el momento del incidente, la empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstos para estos casos, brindando el apoyo inicial. Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente. Por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial”.

