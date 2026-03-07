En vivo
BOGOTÁ  / Capturan a hombre con 631 millones en efectivo en Bogotá; los llevaba en una maleta

Capturan a hombre con 631 millones en efectivo en Bogotá; los llevaba en una maleta

El sujeto fue descubierto en medio de un operativo que se llevaba a cabo en la localidad de Santa Fe de la capital colombiana. Esto han dicho las autoridades.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de mar, 2026
Capturan a hombre con dinero en efectivo
El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

A pocas horas para el inicio de la jornada electoral legislativa en Colombia, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre con 631 millones en efectivo. El sujeto fue sorprendido en medio de un operativo de las autoridades; en este, uniformados de la Policía revisaron su mochila y allí encontraron la alta suma de dinero, de la cual se desconoce su origen y posterior destino.

Inmediatamente, la Policía procedió a capturarlo y a incautar el correspondiente dinero. Posteriormente, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de lavado de activos. "Lo que comenzó como labores de control en la localidad de Santa Fe, terminó con la captura de un hombre que llevaba en un morral un total de $631 millones. El ciudadano quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de lavado de activos", informó la Policía Metropoliana de Bogotá.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro se refirió a la captura desde su cuenta de X, reposteando el hecho de la Policía Metropolitana de Bogotá. Hasta el momento se sabe que dicho procedimiento se hizo en una labor de control que se adelantaba en la localidad de Santa Fe, ubicada en el centro oriente de la capital colombiana.

Noticia en desarrollo...

