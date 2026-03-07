“¿Me recibe alguien?”: últimas palabras de Camila García antes de fatal accidente en tobogán

La comunidad de Norte de Santander se encuentra consternada tras la muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años que perdió la vida en un accidente registrado en una atracción turística del municipio de Chinácota. El siniestro ocurrió en el establecimiento comercial Entre Flores, donde la víctima cayó desde una estructura de tobogán que había sido inaugurada apenas un mes atrás.

Un video captado por una de sus acompañantes registró los momentos previos al lanzamiento y las dudas que la mujer manifestó sobre la seguridad de la atracción.



El registro del último momento antes de la tragedia

En el material audiovisual que circula en redes sociales, se observa a la mujer antes de que descendiera por el tobogán. Durante la grabación, la joven interactuó con uno de los operarios de la atracción para indagar sobre lo que sucedería al final del recorrido.

“¿Allá me recibe alguien y me saca?”, fue la pregunta de la joven, quien recibió como respuesta: “Sí, la piscina”.



¿Temor previo al lanzamiento?

La desconfianza de la víctima sobre la seguridad del tobogán quedó plasmada en una de sus últimas frases. Carmen García, presidenta de la organización Madres del Catatumbo por la Paz y allegada a la víctima, relató que en el video se escucha a Camila preguntar: “¿No me voy a estrellar?”. Ante esta inquietud, el trabajador que la estaba lanzando le aseguró que no sucedería nada.



Posteriormente, el operador le brindó las instrucciones finales de posición para el descenso. El hombre le indicó: “Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada”, y cerró su intervención con un “no tenga miedo”. Segundos después de estas palabras, la mujer fue lanzada y ocurrió la tragedia.



El fatal desenlace en la atracción de Chinácota

El accidente se produjo cuando el flotador en el que se movilizaba Camila García alcanzó una alta velocidad durante el trayecto. Al llegar a una de las curvas de la atracción, la mujer se salió del carril y cayó contra el suelo. Testigos y registros indican que se escuchó un fuerte golpe que incluso provocó la agitación de un poste de luz cercano al lugar del impacto.

Tras la caída, la víctima sufrió múltiples traumatismos, destacándose un golpe severo en la cabeza. Aunque inicialmente Camila permaneció consciente después del impacto, su estado de salud se deterioró rápidamente mientras era trasladada a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos de los médicos, la joven falleció al poco tiempo debido a la gravedad de sus lesiones.

¿Quién era Camila García?

Yuris Cristel Camila García Manrique no solo era reconocida en su entorno familiar, sino también por su compromiso con causas sociales. La joven de 28 años era madre de un niño de cuatro años y dedicaba parte de su tiempo a trabajar de la mano con comunidades vulnerables en la región del Catatumbo.

Su muerte ha provocado una ola de indignación nacional y ha encendido alarmas sobre los controles de seguridad en las nuevas apuestas turísticas de la región, dado que el tobogán donde ocurrió el accidente era una estructura de reciente apertura.



¿Qué dijo empresa dueña del tobogán en Chinácota?

La empresa Entre Flores SAS, operadora del establecimiento, emitió un comunicado oficial a través de su equipo jurídico, liderado por el abogado Óscar Horacio Giraldo Reyes y la firma Jaimes Chía Y Abogados Asociados.

En el documento, la compañía expresó: “Lamentan profundamente el suceso ocurrido el día de ayer, 5 de marzo de 2026, en nuestras instalaciones. Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarga en este difícil momento”.

Asimismo, la organización aseguró que activaron de forma inmediata los protocolos de emergencia y manifestaron su “total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos”. Sin embargo, aclararon que no darán más detalles técnicos hasta que exista un informe oficial de las autoridades.



“No se han comunicado con nosotros”

Por su parte, los familiares de Camila han desmentido los acercamientos mencionados por parte de la empresa. Carmen García afirmó que “hasta el momento, este establecimiento (Entre Flores) no se ha comunicado con nosotros en ningún momento para decir que nos van a colaborar en el sepelio de la joven ni para decir que van a responder”. Además, la representante familiar rechazó las declaraciones del abogado de la entidad y exigió que se investigue a fondo, asegurando que “ella perdió la vida en un establecimiento donde no había la seguridad”.