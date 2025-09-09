Así fueron los últimos momentos de Yudi Castellanos antes de ser arrastrada por la corriente en Meta

Los últimos momentos de Yudi Alexandra Castellanos Solano, grabados por su hermano durante una caminata en Caño Canoas, fue lo último que quedó registrado de la joven boyacense antes de que la fuerza del río Güejar la arrastrara sin posibilidad de auxilio. Ese video, que debía ser un recuerdo de su viaje turístico por La Macarena (Meta), terminó convirtiéndose en el último testimonio de vida de la arquitecta de 21 años.

La tragedia ocurrió el pasado 7 de septiembre, cuando un grupo de 30 turistas se disponía a regresar de la ruta conocida como Las Tres Cascadas. El caudal crecido obligó a los caminantes a atravesar un tramo del afluente, y en cuestión de segundos Yudi perdió el equilibrio y desapareció bajo las aguas.

En el video puede verse a la joven subirse a la espalda de uno de los guías del tour para lograr cruzar el río mencionado anteriormente. El guía iba agarrado de una línea de vida dada la fuerte corriente que presentaba el río; sin embargo, el hombre pisó una corriente y se cayó junto con Castellanos. El hermano aseguró que la última imagen que recuerda de su hermana es que estaba agarrada de una piedra con la cara ensangrentada, luego la corriente siguió arrastrando a la mujer, según contó para La FM.



El hallazgo del cuerpo

Tras jornadas de angustia y reclamos por apoyo insuficiente de las autoridades, la búsqueda terminó con la confirmación de la peor noticia: el cuerpo de Yudi fue hallado sin vida en las aguas del río Güejar en las últimas horas.

El fallecimiento de la joven, egresada de la Universidad Santo Tomás de Tunja, conmocionó a la comunidad académica y a sus allegados, que hoy exigen justicia y medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los turistas en zonas de alto riesgo.

Lo que debía ser una travesía por uno de los paisajes más bellos de Colombia se convirtió en una tragedia que abre interrogantes sobre la responsabilidad de las agencias turísticas y la falta de reacción de las autoridades locales.

"Santoto Tunja acompaña en oración a la familia Castellanos Solano y lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra graduada de la Facultad de Arquitectura y de la Especialización en Gerencia de Provectos de Construcción. El Señor abra a nuestra hermana las puertas del Paraíso. para que pueda gozar va de aquella patria donde no existe ni el dolor, ni la muerte, sino solo la paz y la alegría sin fin. Nuestras condolencias a su familia: que Yudi Alexandra descanse en la Paz de Nuestro Senor Jesucristo", se lee en un texto de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja.



Días de búsqueda y dolor

La familia Castellanos Solano emprendió una desesperada búsqueda, acompañada por pocos rescatistas oficiales y el apoyo de pobladores locales. Su madre, Ana Victoria Solano, denunció públicamente la falta de equipos y personal especializado: “Necesitamos caretas, linternas, kayaks y un buzo profesional. La comunidad quiere ayudar, pero no tiene cómo hacerlo”.

Las críticas también apuntaron a la agencia turística contratada, a la que acusan de no brindar medidas de seguridad adecuadas y de abandonar a la familia tras la tragedia.

