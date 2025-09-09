Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así fueron los últimos momentos de Yudi Castellanos antes de ser arrastrada por la corriente en Meta

Así fueron los últimos momentos de Yudi Castellanos antes de ser arrastrada por la corriente en Meta

En la tarde de este martes fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:24 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Yudi Castellanos
La joven había desaparecido el pasado 7 de septiembre.
Tomado de redes.