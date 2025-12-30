En vivo

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Principal hipótesis sobre caso de niña en Palmira que murió tras caer de un caballo: ¿qué sucedió?

Principal hipótesis sobre caso de niña en Palmira que murió tras caer de un caballo: ¿qué sucedió?

Bomberos llegaron hasta el lugar para atender la emergencia, pero se encontraron con la menor de 4 años sin signos vitales, pues momentos antes habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de dic, 2025
