Principal hipótesis sobre caso de niña en Palmira que murió tras caer de un caballo: ¿qué sucedió?

En un restaurante campestre del corregimiento del Rozo, Valle del Cauca, una menor de edad de 4 años cayó de un caballo y terminó perdiendo la vida. El establecimiento comercial, conocido como La Tijana, se pronunció lamentando la situación, y las autoridades entregaron la principal hipótesis sobre lo que puso haber sucedido.



Identidad de la niña muerta en Palmira, Valle, tras caer de un caballo

La menor, identificada como Ana Cobos Conde, se encontraba departiendo con su familia para celebrar las fechas de fin de año. Según las investigaciones, a la niña la montaron en un caballo y le comenzaron a hacer un recorrido, que al parecer es habitual en el local comercial, cuando de repente el animal salió corriendo, el jinete que controlaba al equino pierde el control y metros más adelante la niña cayó.

Aunque no es oficial, lo que le habría causado la muerta a la niña fue un golpe contundente en la cabeza.

Tras el accidente, se activaron protocolos, se llamó la ambulancia, pero la menor terminó perdiendo la vida.



Las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones correspondientes para identificar cuáles habrían sido las causas por las cuales el animal se alteró y salió a correr.



Restaurante donde murió niña que cayó de un caballo se pronunció

“Con profundo dolor, lamentamos el trágico incidente ocurrido en el restaurante La Tijana. Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a las familias y personas afectadas. Acompañamos su dolor y nos unimos al sentimiento de tristeza en este momento tan difícil”, indicó la empresa.



Agregó que “desde el primer momento estamos colaborando de manera plena y transparente con las autoridades en la investigación de los hechos. Agradecemos a la comunidad su respeto, comprensión y sensibilidad mientras avanzan los procesos correspondientes. Pedimos, de manera especial, sensibilidad y prudencia frente a la información que circula”.

El cuerpo sin vida de Ana Cobos Conde fue trasladado a la ciudad de Bogotá, donde se llevarán a cabo las exequias junto con su familia.

William Andrey Espinosa Rojas, personero municipal de Palmira, se pronunció sobre lo sucedido y dijo que “desde la Personería, como ministerio público, lamentamos los hechos ocurridos el 27 de diciembre, en donde se presentó un accidente con un equino y con una menor, en donde fue llevado el equino por parte de una persona, este pierde el control y se presentó el accidente”.

Agregó que “a la escena de los hechos llegaron los bomberos, como organismo de socorro, encontraron a la menor sin signos vitales y posteriormente fue levantado el cuerpo por parte de la autoridad competente como lo es la Sijín. Invitamos desde la personería municipal a los establecimientos de comercio. en donde se desarrollen espectáculos o eventos públicos, aumentar los controles minimizando el riesgo de accidentes o de situaciones como esta”.

Finalmente, el personero señaló que “también exhortamos a los a las autoridades competentes, en este caso a la Secretaría de Gobierno, a verificar la aplicación de los protocolos de seguridad y el cumplimiento de los requisitos para hacer eventos en la mesa de eventos de cada entidad territorial, en este caso el municipio de Palmira. Desde la Personería municipal enviamos nuestras condolencias a sus padres y a su familia”.

Una fuente le confirmó a Noticias Caracol que, en conversación con la administradora del establecimiento, el restaurante cuenta con los permisos para el funcionamiento de este tipo de actividades que cuentan con la participación de caballos. Sin embargo, lo que está en la lupa tiene que ver con los protocolos de seguridad que se manejan en el restaurante La Tijana para este tipo de eventos, teniendo en cuenta que la persona que montó el equino era una niña de tan solo 4 años, la cual no tiene las mismas habilidades que una persona adulta.

