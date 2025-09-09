Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Hallaron cuerpo de Yudi Alexandra Castellanos, joven que desapareció tras caer a río en Meta

La joven de 21 años llevaba dos días desaparecida tras caer al río Güejar, en el departamento del Meta. La Universidad Santo Tomás envió sus condolencias.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:11 p. m.
Hallaron cuerpo de Yudi Alexandra Castellanos, joven que desapareció tras caer a río en Meta
Yudi Alexandra Castellanos Solano fue arrastrada por la corriente del río Gúejar.
Gobernación del Meta/Redes sociales