En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CAPTURA 'PRIMO GAY'
VUELOS EE. UU.
FONDO MILAGRO
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video muestra cuando hombre abandona carro bomba en peaje Pipiral: minutos después estalla

Video muestra cuando hombre abandona carro bomba en peaje Pipiral: minutos después estalla

El ataque perpetrado sobre la vía al Llano, por el que pasan 10.000 vehículos al día. No se reportaron personas heridas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2026
Comparta en:
Video muestra cuando hombre abandona carro bomba en peaje Pipiral: minutos después estalla
Fotos suministradas

La madrugada de este domingo 15 de noviembre estuvo marcada por atentados terroristas en dos corredores estratégicos del país. Uno de ellos fue realizado con un carro bomba que estalló en el de Pipiral, sobre la vía al Llano.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Relacionados

Vía al Llano

Atentados Terroristas

Publicidad

Publicidad

Publicidad