Video muestra cuando hombre abandona carro bomba en peaje Pipiral: minutos después estalla

La madrugada de este domingo 15 de noviembre estuvo marcada por atentados terroristas en dos corredores estratégicos del país. Uno de ellos fue realizado con un carro bomba que estalló en el de Pipiral, sobre la vía al Llano.

#Colombia | Una cámara de seguridad registró el momento en que una persona abandonó un vehículo cargado con explosivos en el peaje Pipiral, en la vía Bogotá–Villavicencio. Minutos después, el automotor detonó.



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