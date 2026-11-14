Capturan a alias Primo Gay, señalado cabecilla de las disidencias de las FARC

La captura de alias Primo Gay fue confirmada por el gobernador de Antioquia, quien informó que la Fuerza Pública realizó el operativo en el norte del departamento. El hombre es señalado de haber integrado estructuras de las disidencias de Calarcá donde habría participado en diferentes actividades criminales.

A través de su cuenta de X, el mandatario departamental anunció la detención y destacó los antecedentes del señalado cabecilla. “Queridos Antioqueños: La Fuerza Pública acaba de capturar en el norte de Antioquia a ‘primo gay’, criminal que usó distintos pelambres y que mucho daño ocasionó desde las estructuras donde delinquió en el frente 36 de farc y en el clan del golfo. Uno más neutralizado. Noticia en desarrollo”, escribió.

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'Primo Gay' o por su identidad real, Néider Yesid Uñates López, llevaría más de diez años vinculado a organizaciones armadas ilegales que han tenido presencia en distintas zonas de Colombia. Además, figuraba entre los más buscados en el departamento de Antioquia.



Frente a esta captura, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta de X, donde informó que, además de la detención, durante el operativo fueron incautadas dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición. Asimismo, reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas. "¡Estamos golpeando las estructuras de mando del narcoterrorismo y recuperando el control del territorio!", afirmó.



#ATENCIÓN | Autoridades de Antioquia confirmaron la captura de alias Primo Gay, criminal por el que ofrecían una recompensa de hasta $640 millones.



Ampliación 👉https://t.co/TPh98Dnmla pic.twitter.com/DfgZAtnw3J — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 14, 2026

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¿Quién es 'Primo Gay'?

Según los antecedentes conocidos, alias Primo Gay habría integrado estructuras de las disidencias de las FARC, entre ellas la estructura 36 y el Frente 5, bajo el mando de alias Calarcá. Posteriormente, habría establecido vínculos con el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en el norte de Antioquia.

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A este hombre se le atribuyen presuntas responsabilidades en homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, minería ilegal y reclutamiento ilícito. También es señalado por su posible participación en ataques con explosivos y drones en el departamento. Habría estado detrás del atentado frente a la estación de Policía de Briceño, así como otras acciones violentas registradas en el norte antioqueño.

Por información que permitiera dar con su paradero, las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 640 millones de pesos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co