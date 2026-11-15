En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CAPTURA 'PRIMO GAY'
VUELOS EE. UU.
FONDO MILAGRO
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Imágenes muestran cómo quedaron los peajes de Neiva y Pipiral tras ataques con explosivos

Imágenes muestran cómo quedaron los peajes de Neiva y Pipiral tras ataques con explosivos

Imágenes conocidas después de los atentados con explosivos contra los peajes de Neiva y Pipiral muestran los daños que dejaron las detonaciones durante la madrugada de este domingo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de nov, 2026
Comparta en:
Imágenes muestran cómo quedaron los peajes de Neiva y Pipiral tras ataques con explosivos
Redes sociales - Captura de pantalla

Los atentados con explosivos contra los peajes de Neiva y Pipiral, registrados durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre, dejaron importantes daños en la infraestructura de estos corredores viales. Imágenes conocidas después de los hechos muestran las afectaciones que causaron las detonaciones.

En el departamento del Huila, uno de los puntos afectados fue el peaje de Neiva, ubicado en la vía que comunica a la capital huilense con Aipe. Las imágenes permiten observar los daños en la estructura, con partes del techo afectadas, escombros y restos de las casetas de cobro.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Pese a las afectaciones, se observa que el tránsito por el sector se mantiene mientras los organismos correspondientes adelantan las revisiones y labores de recolección de escombros. Los daños se produjeron luego de una explosión registrada durante la madrugada, que, según información preliminar, habría sido causada por una motocicleta acondicionada con explosivos.

Publicidad

Últimas Noticias

Mujer dio a luz a las afueras de un hospital en Barrancabermeja: institución explicó qué ocurrió
COLOMBIA

Mujer dio a luz a las afueras de un hospital en Barrancabermeja: institución explicó qué ocurrió

¿Qué pasará con alias Primo Gay tras su captura? Esto dijo el presidente Abelardo de la Espriella
COLOMBIA

¿Qué pasará con alias Primo Gay tras su captura? Esto dijo el presidente Abelardo de la Espriella

Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Neiva convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar los ataques registrados en los peajes de Neiva y Los Cauchos, también en el Huila, y definir medidas para reforzar la seguridad en estos corredores.

La reunión fue programada para este domingo a las 2:00 de la tarde en el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva, con la participación del viceministro del Interior, Carlos Ramiro Chavarro; el comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, y los alcaldes de los municipios Aipe, Rivera, Campoalegre y Palermo.

Publicidad

Así quedó el peaje Pipiral tras la explosión en la vía al Llano

Otro de los ataques ocurrió en el peaje de Pipiral, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio. De acuerdo con el comunicado de la concesionaria Coviandina, hacia las 2:25 de la madrugada un vehículo fue detonado en el área de esta infraestructura, en sentido Villavicencio-Bogotá.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las imágenes conocidas del lugar muestran los restos de lo que sería el vehículo utilizado para transportar los explosivos, además de afectaciones en la infraestructura del peaje. Entre los daños visibles se encuentran partes del techo y algunos de los puestos de cobro.

Publicidad

Coviandina confirmó que el atentado ocasionó daños materiales, pero no dejó personas heridas. La concesionaria informó que, tras activar los protocolos de emergencia y realizar las verificaciones de seguridad, se habilitó el tránsito mediante un sistema de bypass por la plataforma 1 de la antigua calzada, con circulación bidireccional.

La plataforma 2 permanecerá fuera de servicio como consecuencia de los daños ocasionados por la explosión. Tras el ataque en Pipiral, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó lo ocurrido y anunció una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Publicidad

La mandataria señaló que se adelantan coordinaciones con el Ejército, la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa para fortalecer la seguridad y avanzar en las investigaciones. Por su parte, la Policía Metropolitana de Neiva recordó que tiene habilitada una línea para recibir información sobre grupos ilegales que afectan la seguridad del país.

Los dos atentados se registraron durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena, periodo en el que aumenta la movilidad por las carreteras colombianas. Las autoridades continúan con las labores de verificación e investigación para esclarecer las circunstancias de los ataques y establecer quiénes estarían detrás de estos hechos.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

Relacionados

Neiva

Meta

Huila

Atentados Terroristas

Publicidad

Publicidad

Publicidad