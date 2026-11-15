Imágenes muestran cómo quedaron los peajes de Neiva y Pipiral tras ataques con explosivos

Los atentados con explosivos contra los peajes de Neiva y Pipiral, registrados durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre, dejaron importantes daños en la infraestructura de estos corredores viales. Imágenes conocidas después de los hechos muestran las afectaciones que causaron las detonaciones.



En el departamento del Huila, uno de los puntos afectados fue el peaje de Neiva, ubicado en la vía que comunica a la capital huilense con Aipe. Las imágenes permiten observar los daños en la estructura, con partes del techo afectadas, escombros y restos de las casetas de cobro.

Pese a las afectaciones, se observa que el tránsito por el sector se mantiene mientras los organismos correspondientes adelantan las revisiones y labores de recolección de escombros. Los daños se produjeron luego de una explosión registrada durante la madrugada, que, según información preliminar, habría sido causada por una motocicleta acondicionada con explosivos.

Publicidad

Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Neiva convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar los ataques registrados en los peajes de Neiva y Los Cauchos, también en el Huila, y definir medidas para reforzar la seguridad en estos corredores.



La reunión fue programada para este domingo a las 2:00 de la tarde en el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva, con la participación del viceministro del Interior, Carlos Ramiro Chavarro; el comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, y los alcaldes de los municipios Aipe, Rivera, Campoalegre y Palermo.



Así quedó el peaje de Neiva tras el atentado con carro bomba, registrado la madrugada de este domingo. La explosión ocasionó graves daños en la infraestructura. A esta hora, la vía que comunica a Neiva con la capital del país se encuentra habilitada a un solo carril.… pic.twitter.com/0Aw7cqW9Qz — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 15, 2026

Publicidad

Así quedó el peaje Pipiral tras la explosión en la vía al Llano

Otro de los ataques ocurrió en el peaje de Pipiral, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio. De acuerdo con el comunicado de la concesionaria Coviandina, hacia las 2:25 de la madrugada un vehículo fue detonado en el área de esta infraestructura, en sentido Villavicencio-Bogotá.

Las imágenes conocidas del lugar muestran los restos de lo que sería el vehículo utilizado para transportar los explosivos, además de afectaciones en la infraestructura del peaje. Entre los daños visibles se encuentran partes del techo y algunos de los puestos de cobro.

Publicidad

Coviandina confirmó que el atentado ocasionó daños materiales, pero no dejó personas heridas. La concesionaria informó que, tras activar los protocolos de emergencia y realizar las verificaciones de seguridad, se habilitó el tránsito mediante un sistema de bypass por la plataforma 1 de la antigua calzada, con circulación bidireccional.

La plataforma 2 permanecerá fuera de servicio como consecuencia de los daños ocasionados por la explosión. Tras el ataque en Pipiral, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó lo ocurrido y anunció una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Publicidad

La mandataria señaló que se adelantan coordinaciones con el Ejército, la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa para fortalecer la seguridad y avanzar en las investigaciones. Por su parte, la Policía Metropolitana de Neiva recordó que tiene habilitada una línea para recibir información sobre grupos ilegales que afectan la seguridad del país.

Los dos atentados se registraron durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena, periodo en el que aumenta la movilidad por las carreteras colombianas. Las autoridades continúan con las labores de verificación e investigación para esclarecer las circunstancias de los ataques y establecer quiénes estarían detrás de estos hechos.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó el atentado terrorista registrado esta madrugada en el peaje de Pipiral, en la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá. “Este atentado demuestra que no podemos bajar la guardia ni un solo instante”, escribió la mandataria, al… pic.twitter.com/NpKLCyNC02 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 15, 2026

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co