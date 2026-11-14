Más de 5.000 vuelos han sido cancelados este sábado en EE. UU.: sigue caos aéreo tras falla técnica

Cientos de miles de personas han sufrido este sábado cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos, un día después de la suspensión de todos los despegues por una falla que el gobierno de Donald Trump atribuyó a problemas surgidos durante la modernización de infraestructura obsoleta. Filas interminables frente a las ventanillas de las aerolíneas, campamentos improvisados en las salas de embarque, paneles de información en rojo: la paralización del viernes provocó un caos generalizado.



"La verdad es que esto es un desastre", resumió Lisa Beraid, de 48 años, "agotada" y "frustrada" en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. Primero le retrasaron y luego le cancelaron el vuelo el viernes; la reubicaron en otro el sábado por la mañana, que también le cancelaron. "Ahora, no salimos hasta el lunes", detalló a la AFP.

A primera hora de la tarde, el sitio web de seguimiento FlightAware había registrado al menos 5.000 vuelos cancelados para el sábado. Asimismo, pronosticó que los itinerarios de vuelo se restablecerían por completo para el "cierre de la jornada del domingo".

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El jefe de la agencia estadounidense que regula la aviación civil, la FAA, Bryan Bedford, dijo más temprano que 12.000 vuelos fueron cancelados el viernes y que entre 4.000 y 5.000 vuelos de los 41.000 programados para el sábado probablemente no despegarían. En una rueda de prensa en Washington, Bedford ofreció una "sincera disculpa al público viajero estadounidense". (Lea también: Vuelos entre Colombia y Estados Unidos afectados por emergencia en ese país: Aerocivil)



Menos de la mitad de los 20.000 vuelos afectados por la suspensión de este viernes lograron finalmente despegar, informó Bedford. Alrededor de 8.000 aviones pudieron ponerse en marcha una vez levantada la medida. De los 12.000 vuelos que "no pudieron recuperarse", 9.000 fueron rutas comerciales y unos 3.000 privados, añadió.



Entre los aeropuertos más afectados se incluyen el O’Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York y el Boston Logan, donde continúan las afectaciones.

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Varias aerolíneas han eliminado los cargos por cambios o cancelaciones, entre ellas las estadounidenses American Airlines y United Airlines. Delta Airlines, por su parte, informó que ofrecerá opciones flexibles para cambios en reservas y recomendó a los pasajeros, de ser posible, trasladar sus vuelos al lunes 16 de noviembre o a una fecha posterior.



La razón de la suspensión de vuelos en aeropuertos de EE. UU.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la orden de suspensión de cuatro horas del viernes se emitió después de que trabajos de mantenimiento para cambiar un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran "problemas" en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar. "Ya sea por un error del contratista o por una pieza de equipo defectuosa (...) eso empezó a saturar otros equipos de enrutamiento en nuestro sistema de control de tráfico aéreo", declaró a periodistas.

En una situación incómoda, la rueda de prensa del sábado, en la que los funcionarios del gobierno también pidieron más fondos para modernizar sistemas envejecidos, se retrasó por problemas técnicos con el audio.



"36 horas"

La interrupción del viernes fue la segunda suspensión nacional de despegues en el espacio aéreo estadounidense, uno de los más transitados del mundo, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La medida se levantó a las 8:15, hora de la costa este de Estados Unidos.

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Según Duffy, los funcionarios de la FAA reabrieron el espacio aéreo "tras restablecer la plena funcionalidad" en las instalaciones de control de tráfico aéreo. A primera hora del sábado aseguró a los estadounidenses que "es seguro volar", pero advirtió que tomaría tiempo reanudar el servicio normal. "Seguirán viendo algunas demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reprograman vuelos y reposicionan aeronaves y tripulaciones donde más se necesitan", escribió en X.

Tim Johnson, directivo de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, dijo que, aunque los vuelos en Estados Unidos se han reanudado, "puede haber algunas perturbaciones posteriores".

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En el aeropuerto LaGuardia algunos viajeros se mostraban más tranquilos que otros. "Estamos varados aquí durante las próximas, no sé, 36 horas", dijo Pat Curlett, un trabajador de Ford de 62 años, a primera hora del sábado.

Steven Rathe, de 77 años, debía embarcar en un viaje de cuatro tramos desde Nueva York a Albuquerque. "Nadie espera que todo el sistema de aerolíneas se venga abajo", dijo. "Tenemos suerte de que no haya durado más".



"Basta de tonterías"

Hasta el mediodía del sábado, el presidente Donald Trump no se había pronunciado públicamente sobre la avería, que tuvo efectos colaterales en los vuelos internacionales hacia Estados Unidos.

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El viernes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que no había evidencia de "un ciberataque o un ataque con IA", ni "ningún vínculo" con la grave avería que afectó el jueves a Microsoft, aunque no excluyó por completo un sabotaje.

La paralización de vuelos generó graves preocupaciones sobre la infraestructura envejecida del país.

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Duffy pidió 50.000 millones de dólares en fondos para actualizar y modernizar el sistema de control de tráfico aéreo, y reclamó al Congreso, que controla las arcas del gobierno estadounidense, que "esté a la altura".

"Basta de tonterías", respondió en X el gobernador de Illinois, JB Pritzker. "Trump y los republicanos han controlado el Congreso y podrían haber financiado el sistema", enfatizó el destacado demócrata.

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El sábado, legisladores estadounidenses pidieron investigaciones sobre lo ocurrido. "Ya no podemos seguir pateando el problema hacia adelante", dijo el senador republicano Eric Schmitt en X. "Necesitamos actualizar nuestro sistema de control del tráfico aéreo y reconstruir la infraestructura de nuestros aeropuertos".

AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL