“Modestos y austeros”: Luis Felipe Henao sobre salarios del Fondo Milagro tras su nombramiento

Luis Felipe Henao se pronunció sobre los salarios que tendrá el equipo de trabajo del Fondo Milagro, luego de ser designado como nuevo gerente de este mecanismo creado para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. A través de su cuenta de X, el exministro de Vivienda agradeció el nombramiento y aseguró que la prioridad de su gestión será garantizar que los recursos lleguen a las familias damnificadas.

En su mensaje, Henao se dirigió al presidente Abelardo de la Espriella y expresó su agradecimiento por la designación. “Asumo esta responsabilidad con un principio irrenunciable: trabajar sin descanso y con total transparencia, para que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto”, escribió.

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Sin embargo, uno de los puntos que destacó en su pronunciamiento fue el relacionado con los costos del equipo que lo acompañará durante su gestión. Sobre este aspecto, aseguró que el trabajo estará concentrado en atender a las víctimas y que los salarios no serán elevados.



“Nuestro trabajo será misional y estaremos entregados día y noche a las víctimas. El equipo y sus sueldos serán modestos y austeros”, afirmó el nuevo gerente.



Polémica por los sueldos y la ejecución del Fondo Milagro

El pronunciamiento de Luis Felipe Henao se conoce después de los cuestionamientos que rodearon la administración anterior del Fondo Milagro, especialmente por los costos de su planta de personal y el porcentaje de ejecución de los recursos disponibles.



La controversia se intensificó tras conocerse que el costo de la nómina superaba los 700 millones de pesos y que el salario del anterior gerente, Jaime Andrés Uribe, era de 39.441.000 pesos, una cifra superior a la remuneración de algunos ministros.

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A esto se sumaron los cuestionamientos por el avance de los procesos contractuales. Según la información conocida, el Fondo Milagro tenía un presupuesto aprobado de 624.656 millones de pesos para intervenciones urgentes. No obstante, los procesos contractuales adelantados sumaban 7.440 millones de pesos, destinados principalmente a demoliciones e interventorías en Pereira y Cali, equivalentes al 1,19 % del presupuesto aprobado.

En medio de este panorama, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la llegada de Henao a la gerencia, después de la renuncia de Jaime Andrés Uribe. "Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas.", dijo este viernes el presidente.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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