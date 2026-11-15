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¿Qué pasará con alias Primo Gay tras su captura? Esto dijo el presidente Abelardo de la Espriella

Tras la captura de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, el presidente Abelardo de la Espriella, que encaró al delincuente, se refirió a los posibles escenarios que enfrentaría el señalado cabecilla de las disidencias de las Farc. Esto fue lo que dijo el mandatario.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de nov, 2026
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¿Qué pasará con alias Primo Gay tras su captura? Esto dijo el presidente Abelardo de la Espriella
¿Qué pasará con alias Primo Gay tras su captura? -
Archivo

El futuro que enfrentará Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, fue uno de los temas abordados por el presidente Abelardo de la Espriella en un video publicado en sus redes sociales, en el que encaró al criminal, se refirió a las recientes operaciones contra integrantes de estructuras criminales, en la que también se capturó a alias Pata de Palo.

Durante su pronunciamiento, el mandatario mencionó dos posibilidades para el detenido: su traslado a un buque cárcel y una eventual extradición a Estados Unidos, "siempre que se cumplan los requisitos legales". Sus declaraciones también se conocieron después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitara al Gobierno estadounidense que pida al señalado cabecilla en extradición.

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En el video, De la Espriella inicialmente se refirió a alias Primo Gay como "candidato para el barco", asimismo, añadió que "lo vamos a meter en alta mar, donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz".

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"Le respetamos la vida como él no se la respetó a nuestros policías y a soldados", afirmó mirando a 'Primo Gay'. Posteriormente, en el mensaje que acompañó la publicación, el mandatario mencionó nuevamente la posibilidad de una extradición, aunque aclaró que esta dependerá del cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley.

"A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra Fuerza Pública actúa bajo la Constitución y la ley. Pero que no se equivoquen: les espera todo el peso de la justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos", escribió.

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¿Quién es alias Primo Gay y por qué era buscado?

Néider Yesid Uñates López, de 26 años, figuraba entre los hombres más buscados de Antioquia. Por información que permitiera su ubicación, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 640 millones de pesos.

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De acuerdo con la información conocida sobre su prontuario, llevaría más de diez años vinculado a estructuras ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y es relacionado con las disidencias de las Farc, facción Calarcá. También es señalado de participar en la instalación de campos minados, ataques contra la Fuerza Pública, homicidios y atentados contra infraestructura y maquinaria.

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Según las autoridades, habría desarrollado conocimientos en el manejo de drones para atacar a integrantes de la Fuerza Pública y estaría encargado de instruir a otros miembros de la estructura en el uso de estos dispositivos.

Además, es señalado de ordenar el asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido cuando realizaba labores periodísticas en el municipio de Briceño. Por este caso, otro señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias, alias Víctor Chalá, fue capturado en junio y recibió imputación de cargos.

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La captura de alias Primo Gay se produjo en un operativo conjunto de las fuerzas militares y de Policía, en el que también fueron detenidas otras dos personas. Durante el procedimiento se incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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