Dos atentados con explosivos en peajes de Huila y la vía al Llano: ¿qué se sabe?

Una madrugada de tensión se vivió este domingo 15 de noviembre en dos corredores viales del país. Durante las primeras horas del día se reportaron ataques con explosivos contra los peajes de Neiva, en el Huila, y Pipiral, en la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá. Las autoridades reportaron cierres viales y activaron los protocolos de atención de emergencias.



Atentado en el peaje Neiva

Uno de los hechos ocurrió en el peaje de Neiva, ubicado en la vía que comunica a la capital huilense con el municipio de Aipe. De acuerdo con el reporte de medios locales, la detonación se registró aproximadamente a las 12:40 de la madrugada y provocó graves daños materiales en las casetas de cobro y otros sectores de la infraestructura.

De acuerdo con la información preliminar, el atentado habría sido perpetrado mediante una motocicleta acondicionada con explosivos. Dos sujetos habrían llegado al lugar, abandonado el vehículo y escapado antes de que se produjera la detonación. Por fortuna, hasta el momento, no se reportan personas heridas ni fallecidas por este hecho.

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Atentado en el peaje Pipiral, en la vía al Llano

El segundo hecho se reportó en el peaje de Pipiral, ubicado en la vía que comunica a Villavicencio con Bogotá. La concesionaria Coviandina informó sobre un "atentado terrorista"en este punto y confirmó el cierre total de la carretera en sentido Villavicencio-Bogotá.



A través de un corto comunicado, la concesionaria advirtió sobre la situación y señaló que las autoridades habían reportado el cierre de la vía mientras se atendía la emergencia. En este momento, movilidad en la zona reporta que la movilidad en el sector avanza en ambos sentidos por la plataforma 1 de la antigua calzada bajo el sistema Bypass.



La empresa también pidió a los conductores mantenerse atentos a la información oficial sobre las condiciones de movilidad en este corredor vial.

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Ambos atentados se registran durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena, una fecha en la que aumenta el tránsito de viajeros por las carreteras del país. Los ataques generan preocupación por la seguridad de los conductores, pasajeros y trabajadores de los peajes, así como de quienes se movilizan por estos corredores viales. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre los hechos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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