En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video| Mujer intentó secuestrar un bebé en un hospital de Magangué, Bolívar

Video| Mujer intentó secuestrar un bebé en un hospital de Magangué, Bolívar

En las imágenes quedó registrado el momento en el que la mujer intentó llevarse al bebé aprovechando el momento en el que la madre estaba descansando.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Video| Mujer intentó secuestrar un bebé en un hospital de Magangué, Bolívar

Publicidad

Publicidad

Publicidad