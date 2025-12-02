Video| Mujer intentó secuestrar un bebé en un hospital de Magangué, Bolívar

Las autoridades lograron frustrar un intento de secuestro de un menor de edad en el Hospital La Divina Misericordia, ubicado en el municipio de Magangué, a orillas del río Magdalena. El caso, que quedó registrado en video, generó conmoción entre el personal médico, los pacientes y la comunidad local.



Los hechos fueron conocidos por el periodista de Noticias Caracol, Isaac Rivera, quien explicó que la mujer señalada, identificada como Brenda Giselle Núñez Castañeda, ingresó sin autorización a la sala de maternidad del centro asistencial.

Allí, aprovechó que la madre del recién nacido estaba profundamente dormida para tomar al bebé y cubrirlo con una prenda de vestir, con la aparente intención de sacarlo del hospital sin ser detectada por el personal de turno.

Según las imágenes difundidas, la mujer envolvió al bebé en lo que parecía ser una sudadera, ocultando completamente su identidad. Posteriormente, caminó con calma hacia la salida del centro médico, simulando ser una familiar o cuidadora, con la esperanza de que nadie le pidiera explicaciones. Sin embargo, su plan se vio frustrado al llegar a la entrada principal.



El vigilante del hospital, encargado del control del flujo de personas y vehículos, notó irregularidades en su comportamiento y le solicitó la documentación necesaria para retirar al recién nacido. Ante la exigencia del protocolo, la mujer no logró explicar su vínculo con el bebé y se negó a entregar cualquier tipo de documento, lo que encendió las alarmas del guardia.



La situación llevó al vigilante a activar de inmediato el protocolo de emergencia para posibles casos de sustracción de menores. Tras comunicarse con la Policía, unidades del cuadrante llegaron rápidamente al lugar. Los uniformados le exigieron nuevamente a la mujer presentar documentos que acreditaran su relación con el bebé, pero ante su negativa, procedieron a retirar al menor de sus brazos y asegurar su integridad.

El coronel Alejandro Reyes, comandante de la Policía de Bolívar, explicó que las primeras verificaciones permitieron confirmar que la presunta raptora había aprovechado el momento de vulnerabilidad de la madre para llevarse al bebé sin autorización. “El vigilante se puso de inmediato en contacto con la Policía, quienes rápidamente llegaron al hospital y le solicitaron los documentos del recién nacido. Ante su negativa, los uniformados procedieron a quitarle el bebé”, señaló.

El oficial agregó que, posteriormente, el caso fue asumido por el GAULA Bolívar, en coordinación con unidades de vigilancia e Infancia y Adolescencia, quienes recopilaron evidencia del intento de rapto. El material audiovisual, así como los testimonios de los presentes, permitió consolidar el caso en contra de Núñez Castañeda. El bebé, por su parte se encuentra bien y, fue entregado de inmediato a su madre.

Durante las últimas horas, se conoció que la mujer fue presentada ante un juez de control de garantías. Tras escuchar a la Fiscalía y revisar los elementos recopilados por las autoridades, el juez decidió enviarla a la cárcel mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades del departamento también confirmaron que este es el primer caso de intento de secuestro de un recién nacido registrado en Magangué durante el año. Sin embargo, este episodio ha generado preocupación entre los habitantes y especialmente en la madre.

De acuerdo con el Código Penal colombiano, el delito de secuestro simple, establecido en el artículo 168, contempla penas de 12 a 20 años de prisión, además de multas que oscilan entre 600 y 1.000 salarios mínimos, para quien sustraiga, retenga u oculte a una persona sin propósitos extorsivos.

Asimismo, el artículo 170 establece que, en casos donde la víctima sea un menor de edad, una persona discapacitada, un adulto mayor de 65 años o una mujer embarazada, la pena puede elevarse hasta 40 años de prisión y multas de 5.000 a 50.000 salarios mínimos, al configurarse circunstancias de agravación.

