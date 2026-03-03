Feria de empleo para mujeres en Bogotá ofrece 200 vacantes: cargos, horario y lo que debe saber

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este 8 de marzo, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció una iniciativa orientada a fortalecer el acceso de las mujeres al empleo formal en la capital. Se trata de una Feria Especial de Empleo con vacantes exclusivas para mujeres, que se realizará este miércoles 4 de marzo de 2026 en Bogotá.
La jornada hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Secretaría, y busca conectar a mujeres que están en búsqueda de trabajo con empresas que ofrecen oportunidades laborales formales.
En total, se pondrá a disposición 200 vacantes dirigidas a distintos perfiles, desde nivel de educación media hasta técnicas, tecnólogas y profesionales.
¿Cuáles son los cargos y perfiles disponibles?
- Creadora de Experiencia (Call Center) – general y sector salud
- Operadoras de cine
- Auxiliares tienda a tienda
- Cajeras
- Asesoras comerciales
- Ingenieras de soporte e implementación
- Vendedoras TAT
- Auxiliares de ruta o distribución
- Asesora ejecutiva – área comercial
- Supervisora / Directora corporativa
- Analista de crédito junior
- Administradora de agencia
La feria se desarrollará en la sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 #27-00, Edificio Bochica, Local 12, en el Centro Internacional de la ciudad. La atención al público está prevista en jornada continua desde las 8:00 de la mañana.
Las oportunidades están dirigidas a mujeres desde los 18 años con diferentes niveles de formación académica, lo que amplía el espectro de participación y permite que más mujeres puedan acceder a un empleo acorde con su perfil.
Para participar en la Feria, las personas interesadas deben presentar:
- Hoja de vida actualizada
- Copia de la cédula de ciudadanía
- Copia de los certificados laborales
- En el caso de mujeres víctimas del conflicto armado, se solicita adjuntar el certificado expedido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
- Las personas extranjeras deben presentar copia del Permiso de Protección Temporal (PPT).
Desde la entidad distrital se enfatiza que para acceder a las vacantes de ‘Talento Capital’ no se requieren intermediarios ni pagos de dinero. El proceso es gratuito y directo a través de la Agencia Distrital de Empleo, por lo que se hace un llamado a evitar posibles estafas.
Esta feria se enmarca en las acciones que adelanta el Distrito para promover la equidad de género en el ámbito laboral y facilitar el acceso de las mujeres a oportunidades formales. La estrategia busca generar espacios concretos que respondan a las necesidades de empleabilidad de las mujeres en la ciudad.
Publicidad
La iniciativa se suma a otras convocatorias laborales que se realizan en la capital y que son divulgadas a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo.
Además, las ciudadanas pueden mantenerse informadas sobre nuevas ofertas, consejos para procesos de selección y convocatorias a cursos gratuitos y certificables a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.
Publicidad
La invitación está abierta para que las mujeres interesadas asistan este miércoles 4 de marzo, lleven su hoja de vida actualizada y aprovechen las 200 vacantes disponibles en esta feria con enfoque de género.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co