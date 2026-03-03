Feria de empleo para mujeres en Bogotá ofrece 200 vacantes: cargos, horario y lo que debe saber

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este 8 de marzo, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció una iniciativa orientada a fortalecer el acceso de las mujeres al empleo formal en la capital. Se trata de una Feria Especial de Empleo con vacantes exclusivas para mujeres, que se realizará este miércoles 4 de marzo de 2026 en Bogotá.



La jornada hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Secretaría, y busca conectar a mujeres que están en búsqueda de trabajo con empresas que ofrecen oportunidades laborales formales.

En total, se pondrá a disposición 200 vacantes dirigidas a distintos perfiles, desde nivel de educación media hasta técnicas, tecnólogas y profesionales.



¿Cuáles son los cargos y perfiles disponibles?

Creadora de Experiencia (Call Center) – general y sector salud

Operadoras de cine

Auxiliares tienda a tienda

Cajeras

Asesoras comerciales

Ingenieras de soporte e implementación

Vendedoras TAT

Auxiliares de ruta o distribución

Asesora ejecutiva – área comercial

Supervisora / Directora corporativa

Analista de crédito junior

Administradora de agencia

La feria se desarrollará en la sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 #27-00, Edificio Bochica, Local 12, en el Centro Internacional de la ciudad. La atención al público está prevista en jornada continua desde las 8:00 de la mañana.

Las oportunidades están dirigidas a mujeres desde los 18 años con diferentes niveles de formación académica, lo que amplía el espectro de participación y permite que más mujeres puedan acceder a un empleo acorde con su perfil.



Para participar en la Feria, las personas interesadas deben presentar:



Hoja de vida actualizada

Copia de la cédula de ciudadanía

Copia de los certificados laborales

En el caso de mujeres víctimas del conflicto armado, se solicita adjuntar el certificado expedido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

Las personas extranjeras deben presentar copia del Permiso de Protección Temporal (PPT).

Desde la entidad distrital se enfatiza que para acceder a las vacantes de ‘Talento Capital’ no se requieren intermediarios ni pagos de dinero. El proceso es gratuito y directo a través de la Agencia Distrital de Empleo, por lo que se hace un llamado a evitar posibles estafas.



Esta feria se enmarca en las acciones que adelanta el Distrito para promover la equidad de género en el ámbito laboral y facilitar el acceso de las mujeres a oportunidades formales. La estrategia busca generar espacios concretos que respondan a las necesidades de empleabilidad de las mujeres en la ciudad.

La iniciativa se suma a otras convocatorias laborales que se realizan en la capital y que son divulgadas a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo.

Además, las ciudadanas pueden mantenerse informadas sobre nuevas ofertas, consejos para procesos de selección y convocatorias a cursos gratuitos y certificables a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

La invitación está abierta para que las mujeres interesadas asistan este miércoles 4 de marzo, lleven su hoja de vida actualizada y aprovechen las 200 vacantes disponibles en esta feria con enfoque de género.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co