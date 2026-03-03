En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
EL MENCHO
NEILL FELIPE CUBIDES
DONALD TRUMP
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Feria de empleo para mujeres en Bogotá ofrece 200 vacantes: cargos, horario y lo que debe saber

Feria de empleo para mujeres en Bogotá ofrece 200 vacantes: cargos, horario y lo que debe saber

Bogotá conmemora el Día Internacional de la Mujer con una feria de empleo que ofrece cargos para perfiles desde educación media hasta profesionales. Conozca los detalles.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Feria de empleo para mujeres en Bogotá ofrece 200 vacantes: cargos, horario y lo que debe saber
200 vacantes para mujeres en Bogotá -
Canva

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este 8 de marzo, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció una iniciativa orientada a fortalecer el acceso de las mujeres al empleo formal en la capital. Se trata de una Feria Especial de Empleo con vacantes exclusivas para mujeres, que se realizará este miércoles 4 de marzo de 2026 en Bogotá.

La jornada hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Secretaría, y busca conectar a mujeres que están en búsqueda de trabajo con empresas que ofrecen oportunidades laborales formales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En total, se pondrá a disposición 200 vacantes dirigidas a distintos perfiles, desde nivel de educación media hasta técnicas, tecnólogas y profesionales.

¿Cuáles son los cargos y perfiles disponibles?

  • Creadora de Experiencia (Call Center) – general y sector salud
  • Operadoras de cine
  • Auxiliares tienda a tienda
  • Cajeras
  • Asesoras comerciales
  • Ingenieras de soporte e implementación
  • Vendedoras TAT
  • Auxiliares de ruta o distribución
  • Asesora ejecutiva – área comercial
  • Supervisora / Directora corporativa
  • Analista de crédito junior
  • Administradora de agencia

La feria se desarrollará en la sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 #27-00, Edificio Bochica, Local 12, en el Centro Internacional de la ciudad. La atención al público está prevista en jornada continua desde las 8:00 de la mañana.

Últimas Noticias

  1. Denuncian hueco en el norte de Bogotá
    Pasa en Bogotá (X)
    BOGOTÁ

    Ciudadano denuncia enorme hueco por obra inconclusa al noroccidente de Bogotá: entidades responden

  2. ¿Habrá ciclovía en Bogotá durante las elecciones de este domingo 8 de marzo?
    En Gogotá votan 6.101.479 personas, de acuerdo con el último censo electoral de la Registraduría -
    Registraduría / IDRD
    BOGOTÁ

    ¿Habrá ciclovía en Bogotá durante las elecciones de este domingo 8 de marzo? IDRD responde

Las oportunidades están dirigidas a mujeres desde los 18 años con diferentes niveles de formación académica, lo que amplía el espectro de participación y permite que más mujeres puedan acceder a un empleo acorde con su perfil.

Para participar en la Feria, las personas interesadas deben presentar:

  • Hoja de vida actualizada
  • Copia de la cédula de ciudadanía
  • Copia de los certificados laborales
  • En el caso de mujeres víctimas del conflicto armado, se solicita adjuntar el certificado expedido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
  • Las personas extranjeras deben presentar copia del Permiso de Protección Temporal (PPT).

Desde la entidad distrital se enfatiza que para acceder a las vacantes de ‘Talento Capital’ no se requieren intermediarios ni pagos de dinero. El proceso es gratuito y directo a través de la Agencia Distrital de Empleo, por lo que se hace un llamado a evitar posibles estafas.

Esta feria se enmarca en las acciones que adelanta el Distrito para promover la equidad de género en el ámbito laboral y facilitar el acceso de las mujeres a oportunidades formales. La estrategia busca generar espacios concretos que respondan a las necesidades de empleabilidad de las mujeres en la ciudad.

Publicidad

La iniciativa se suma a otras convocatorias laborales que se realizan en la capital y que son divulgadas a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo.

Además, las ciudadanas pueden mantenerse informadas sobre nuevas ofertas, consejos para procesos de selección y convocatorias a cursos gratuitos y certificables a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Publicidad

La invitación está abierta para que las mujeres interesadas asistan este miércoles 4 de marzo, lleven su hoja de vida actualizada y aprovechen las 200 vacantes disponibles en esta feria con enfoque de género.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ofertas de empleo

Bogotá

Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad