Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Se conoce identidad de los dos hombres muertos bajo extrañas condiciones en Boyacá

Se conoce identidad de los dos hombres muertos bajo extrañas condiciones en Boyacá

De acuerdo con el alcalde de Aquitania, ninguno de los dos hombres fallecidos presentaba signos de violencia. Sin embargo, destacó que estaban sin ropa en el momento del hallazgo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de mar, 2026
Se conoce identidad de los dos hombres muertos bajo extrañas condiciones en Boyacá
Hombres fallecidos en Aquitania -
Redes sociales / Boyacá 7 Días

Las autoridades en Aquitania, Boyacá, se encuentran investigando la extraña muerte de dos hombres, quienes fueron encontrados en el cuarto de herramientas de una vivienda en la vereda Pérez. El hallazgo de los cuerpos sin vida se hizo sobre las 6:40 de la mañana del pasado 26 de febrero, pero hasta el 2 de marzo se logró conocer la identidad de los fallecidos.

De acuerdo con el medio Boyacá 7 Días, fue el propietario de la vivienda quien se encontró con los dos cuerpos inertes, por lo que llamó a la Policía Nacional. Tiempo después, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron hasta el lugar para hacer el levantamiento de los cadáveres.

Los dos hombres muertos en Aquitania estaban sin ropa

Además, información preliminar indicó que los dos fallecidos, quienes fueron identificadas como Walter Sierra Gómez y Ángel Yecid Cruz Barrera (ambos oriundos de Aquitania), se encontraban sin ropa en el momento del hallazgo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Óscar Darío Hurtado, alcalde de Aquitania, explicó en qué van las investigaciones en torno a la muerte de estas dos personas: “la información preliminar que tenemos es que los cuerpos no presentan ningún signo de violencia y, pues, es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Estamos en proceso, esperamos en el transcurso del día estar en un consejo extraordinario de seguridad a fin de tener información más clara”.

Hasta el momento, los investigadores del caso ni Medicina Legal no han revelado cuáles fueron las causas de la muerte de estas personas. Por el momento, las autoridades se encuentran recolectando pistas para establecer lo sucedido.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

