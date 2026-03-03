Ciudadano denuncia enorme hueco por obra inconclusa al noroccidente de Bogotá: entidades responden

Un ciudadano en Bogotá divulgó por redes sociales una denuncia pública por una obra inconclusa que está en el noroccidente de la ciudad. El proyecto sin terminar se encuentra específicamente en la avenida Boyacá con calle 80, sobre una acera por la que pasa una parte de la ciclorruta. En las imágenes compartidas por redes sociales se puede observar que hay un hueco de varios metros de longitud, que incluso ya tiene vegetación, escombros y hasta una lona caída en su interior.



En el video, la persona que realiza la denuncia inicialmente hace un llamado al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y al alcalde Carlos Fernando Galán para que le indique a los residentes de esta zona cuál es el conducto regular para poder tener una solución. “Dejaron esto a medias (...) no continuaron, quedó en veremos”, señala el denunciante.



Los internautas reaccionaron con indignación al hecho expuesto en la publicación por el estado en que se encuentra este punto de la ciclorruta.

¿Qué dicen las entidades?

Noticias Caracol consultó con las entidades mencionadas y conoció que esa obra no es responsabilidad del IDU o la Alcaldía Mayor de Bogotá. En realidad, esta parte específica está a cargo de la empresa de energía Enel.

Enel Colombia respondió a este medio que, en efecto, en 2025 la empresa realizó unas intervenciones en el costado noroccidental del sector ya mencionado para “reubicar infraestructura eléctrica en el marco de una obra ejecutada por el Acueducto de Bogotá”.



¿Qué pasó con el resto de la obra?

Enel Colombia indica que la razón por la que esta obra quedó inconclusa es porque se detectó la necesidad de practicar unas maniobras extra con tal de dejar el tendido eléctrico en condiciones adecuadas de funcionamiento. A pesar de identificar esto, los encargados de este paso “cumplieron los alcances del acuerdo para intervenir la infraestructura eléctrica”.



Como respuesta a este requerimiento técnico, Enel Colombia, el IDU y el Acueducto acordaron llegar a una solución integral que consiste en adelantar trabajos durante las próximas tres semanas para dar por concluida la obra.



En otras palabras, y teniendo en cuenta el pronunciamiento de Enel Colombia, se podría estimar que las obras en este tramo de la ciclorruta estarían terminadas ya para la última semana de marzo.

