Perrita de raza bulldog murió luego de presuntamente ser arrojada desde un balcón en Medellín

Un nuevo caso de presunto maltrato animal es materia de investigación en Medellín. En la madrugada del 2 de marzo, una perrita de raza bulldog francés perdió la vida luego de que, según versiones entregadas por la comunidad, fuera lanzada desde el balcón de una vivienda ubicada en el barrio El Pesebre, en el occidente de la ciudad. La oportuna denuncia de vecinos permitió la rápida llegada de la Policía al lugar y la posterior captura de dos personas señaladas como posibles responsables.

De acuerdo con la información oficial, uniformados de la patrulla de vigilancia del sector acudieron al llamado ciudadano tras recibir el reporte de lo ocurrido. Al llegar, verificaron la situación y encontraron al animal sin signos vitales. De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos, que incluyen la protección del lugar y la recopilación de elementos que puedan servir como prueba dentro del proceso judicial.

La perrita fue trasladada para la realización de los procedimientos técnico-científicos en medicina legal veterinaria, con el fin de establecer con precisión las causas de la muerte y determinar si hubo responsabilidad penal por parte de las personas involucradas. Estos análisis serán clave dentro de la investigación que ahora está en manos de la Fiscalía.



Capturan a dos personas por presunto caso de maltrato animal

En un trabajo articulado con la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, la Policía logró la captura de un hombre y una mujer que se encontraban en el inmueble desde donde, presuntamente, fue lanzado el animal. Ambos fueron informados de sus derechos y posteriormente puestos a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito de maltrato animal, contemplado en la legislación colombiana.



"Gracias al oportuno aviso de los vecinos, la patrulla de vigilancia del sector llegó de inmediato al lugar de los hechos. Allí verificó la situación y adelantó los actos urgentes correspondientes, incluyendo la recolección del animal para los procedimientos técnico–científicos en medicina legal veterinaria, fundamentales para el esclarecimiento del caso", indicó la Seccional Carabineros y Protección Ambiental.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también rechazó el presunto caso de maltrato animal. Según indicó el funcionario, "una perrita fue presuntamente lanzada desde un balcón, perdiendo la vida. La Policía capturó a un hombre y a una mujer, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En Medellín no toleramos la crueldad contra los animales. Este delito no quedará impune. Que les caiga todo el peso de la ley", indicó en un trino de X.

"A mí me parece inadmisible que eso ocurra en nuestra ciudad o en Colombia. Eso habla mucho de cómo estamos como sociedad. ¿Cómo era esa violencia dentro del hogar? Aquí no permitimos el maltrato animal. Los dos fueron capturados ayer, un hombre y una mujer, por la Policía. Y ya fueron puestos a disposición de las instituciones a las que les corresponde", agregó el mandatario.

Las autoridades recordaron que en Colombia el maltrato animal es un delito que puede acarrear penas de prisión, multas económicas y la inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con animales. "Este hecho enluta y duele, pero también demuestra que la denuncia ciudadana es clave para activar la respuesta institucional. La Policía Nacional continuará actuando con firmeza y sensibilidad frente a cualquier conducta que atente contra la vida e integridad de los animales, promoviendo una convivencia basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad", se lee en el comunicado.

