Mujer murió en Smart Fit de Cartagena: la reconocida cadena de gimnasios se pronunció

Un lamentable hecho se registró en una de las sedes de Smart Fit en Cartagena, luego de que una mujer de 32 años falleciera de manera inesperada tras desvanecerse mientras realizaba su rutina habitual de ejercicios. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes.



De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la emergencia ocurrió en la sede Castillo, ubicada en el centro comercial Mall Plaza, en el barrio Espinal, muy cerca del centro histórico y cultural de la ciudad. Según los reportes preliminares, la mujer, oriunda de Venezuela y de 32 años de edad, se encontraba entrenando cuando sufrió un colapso repentino dentro de las instalaciones.

Testigos que presenciaron la situación alertaron de inmediato al personal del gimnasio, que activó los protocolos internos de atención, al tiempo que se dio aviso a los organismos de emergencia de la capital bolivarense. Pese a los esfuerzos realizados en el lugar para reanimarla, la mujer falleció.



¿Qué dijo Smart Fit tras la muerte de la mujer?

Frente a lo ocurrido, Smart Fit emitió un comunicado oficial en el que expresó su solidaridad por el fallecimiento de la usuaria. En el documento, la compañía señaló: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de una de nuestras usuarias en la sede Castillo, en Cartagena. Esta noticia nos llena de dolor y expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y seres queridos” .

En el mismo pronunciamiento, la cadena de gimnasios explicó que la mujer presentó una situación de salud repentina mientras se encontraba dentro del establecimiento. “La usuaria presentó una emergencia médica súbita dentro de nuestras instalaciones” , indica el texto.



La empresa también detalló las acciones adoptadas por su equipo tras el incidente. Según el comunicado, “De inmediato, nuestro equipo activó el protocolo de atención para este tipo de casos, brindó primeros auxilios y utilizó el desfibrilador externo automático (DEA) disponible en la sede, mientras se coordinaba de manera simultánea la asistencia de los servicios médicos de emergencia” .



Smart Fit aseguró además que continuará brindando acompañamiento en medio de este difícil momento. “Seguiremos acompañando con respeto a su familia y brindando apoyo a nuestros colaboradores y comunidad ante este lamentable hecho” , concluye el documento fechado en Colombia el 2 de marzo de 2026.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre las causas del fallecimiento. El caso ha generado preocupación pues este caso se suma a la reciente muerte de un fisicoculturista en una de las sedes de SmartFit en Bogotá.

El hombre falleció tras presentar también de manera súbita un paro cardiorrespiratorio, ante estos hechos el reconocido gimnasio también se pronunció al respecto:

"Smart Fit Colombia informa que el día jueves 5 de febrero de 2026, en nuestra sede del Centro Comercial Plaza Imperial, ubicada en la ciudad de Bogotá, el señor Juan Sebastián Anzola Quintero se encontraba entrenando y presentó de manera súbita un paro cardiorrespiratorio, situación a la que nuestro equipo de brigadistas certificados respondió de manera inmediata y se procedió a prestar los primeros auxilios que el protocolo indica para estos casos, con maniobras de reanimación y haciendo uso del desfibrilador externo automático (DEA)“, se lee en el comunicado.

