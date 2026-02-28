Video| Así fue el ataque contra helicóptero del Ejército que dejó 14 soldados heridos en Bolívar

Las imágenes conocidas por Noticias Caracol revelan nuevos detalles del momento exacto en que se produce el ataque contra tropas del Ejército Nacional de Colombia en el sur del departamento de Bolívar, un hecho que deja 14 soldados heridos y que es atribuido al uso de un dron con explosivos en medio de operaciones militares en la región.



En el video se observa un helicóptero militar posado en tierra mientras varios uniformados se acercan a la aeronave para realizar maniobras logísticas propias de la operación en curso. Segundos después, se evidencia un impacto que proviene desde la parte superior, seguido del sonido de la detonación y una nube de polvo que cubre la zona y obliga a los soldados a correr en distintas direcciones para resguardarse.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras la explosión, la aeronave se retira rápidamente del lugar, en medio de la confusión y la reacción inmediata de las tropas desplegadas en el terreno.

El atentado ocurrió en un batallón ubicado en la Serranía de San Lucas, zona rural del municipio de Montecristo, donde tropas de la Brigada 19 desarrollan operaciones ofensivas para recuperar el control territorial en esta subregión estratégica. Según la información oficial, el ataque deja al menos 14 soldados heridos, quienes fueron evacuados de manera urgente hacia centros asistenciales cercanos.



El atentado, perpetrado mediante un dron cargado con explosivos, es calificado por las autoridades como un acto “cobarde”, al tratarse de un mecanismo utilizado para hostigar a las tropas que adelantan acciones contra estructuras armadas ilegales que operan en el sur del departamento. En esta zona, históricamente golpeada por la violencia, se mantiene presencia de grupos como el ELN y el Clan del Golfo, señalados en las primeras hipótesis como posibles responsables de la acción armada.



Tras difundirse el video, el Ejército confirmó que las operaciones continúan en la zona y que la prioridad es garantizar la seguridad de las comunidades y del personal militar desplegado. En un pronunciamiento, la institución señala: “La ofensiva contra estas estructuras armadas continuará en la zona de forma sostenida, con el firme propósito de recuperar el control total del territorio y neutralizar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales. Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”.

Publicidad

Por medio de las redes sociales, el gobernador de Bolívar respaldó la presencia institucional y recalcó que el fortalecimiento de la fuerza pública es clave para contrarrestar la acción de los grupos armados. “Gracias al trabajo articulado con el Mindefensa llegan 86 nuevos policías, 600 soldados y avanzamos en dos nuevas bases militares en Magangué y Las Lobas. Más control territorial, más presencia del Estado y más protección para nuestras comunidades. La tranquilidad se construye en el territorio”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció recompensas de más de 3.000 millones de pesos para ubicar a las cabecillas de organizaciones ilegales que delinquen en el sur de Bolívar, como parte de la estrategia para debilitar su accionar y recuperar la seguridad en la región.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

