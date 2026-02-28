Ataque armado contra batallón del Ejército dejó 14 soldados heridos en el sur de Bolívar

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública sacude al sur del departamento de Bolívar. Al menos 14 soldados resultaron heridos tras un atentado perpetrado con un dron cargado con explosivos en la serranía de San Lucas, zona rural del municipio de Montecristo, en hechos ocurridos hacia las 10:30 de la mañana, según informó el corresponsal Junior Castillo, de Noticias Caracol.



De acuerdo con la información preliminar, el ataque se registró contra tropas de la Brigada 19 del Ejército Nacional, quienes adelantan operaciones ofensivas en esta subregión estratégica. Las autoridades califican la acción como “cobarde”, al considerar que se trata de un método para obstaculizar el control territorial.

El atentado ocurrió en inmediaciones de un batallón ubicado en la Serranía de San Lucas, una zona históricamente golpeada por la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilícitas. Los uniformados heridos fueron evacuados de inmediato hacia centros asistenciales de la región, mientras se activa un plan de seguridad para reforzar el perímetro militar y evitar nuevos hostigamientos.

Las primeras hipótesis apuntan a que detrás de la acción estarían integrantes del ELN y del Clan del Golfo, grupos armados que mantienen disputas por el control de corredores estratégicos en el sur del departamento.



En un pronunciamiento, el Ejército Nacional de Colombia confirmó que sus tropas continúan las operaciones ofensivas focalizadas en el sur de Bolívar y señaló que, tras el ataque, se adelantó la evacuación médica del personal afectado.



"La ofensiva contra estas estructuras armadas continuará en la zona de forma sostenida, con el firme propósito de recuperar el control total del territorio y neutralizar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales. Nuestra premisa es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”, afirmó la institución.

El gobernador de Bolívar también se pronunció desde Santa Rosa del Sur, donde aseguró que la seguridad en el sur del departamento se sigue fortaleciendo. "Gracias al trabajo articulado con el Mindefensa llegan 86 nuevos policías, 600 soldados y avanzamos en dos nuevas bases militares en Magangué y Las Lobas. Más control territorial, más presencia del Estado y más protección para nuestras comunidades. La tranquilidad se construye en el territorio”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció en un video divulgado en redes sociales la activación de recompensas por información que permita ubicar a cabecillas de organizaciones criminales que delinquen en la zona. Los montos, que superan los $3.000 millones para los máximos responsables del ELN y hasta $640 millones para integrantes del Clan del Golfo y disidencias, hacen parte de la estrategia para debilitar estas estructuras y recuperar la seguridad regional.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que la ofensiva se desarrolla con el apoyo del Ejercito, la Policía y la Armada de Colombia y otras instituciones del Estado, en un esfuerzo articulado para restablecer el orden y frenar la escalada violenta en el sur de Bolívar.

En Santa Rosa del Sur, #Bolívar, el ministro @PedroSanchezCol anunció recompensas por información que permita ubicar y neutralizar a los principales cabecillas del Clan del Golfo, las disidencias de ‘Calarcá’ y el ELN que delinquen en este territorio.



Los montos llegan hasta… pic.twitter.com/k5mA7vLXiX — Mindefensa (@mindefensa) February 28, 2026

