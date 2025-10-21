En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Videos | Fuertes lluvias en Santa Marta colapsan las vías y afectan viviendas: dos personas murieron

Videos | Fuertes lluvias en Santa Marta colapsan las vías y afectan viviendas: dos personas murieron

La fuerte lluvia habría sido consecuencia del paso de la onda tropical AL98. Un joven de 17 años y un motociclista fallecieron en medio de la emergencia en Santa Marta.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Fuertes lluvias en Santa Marta colapsan las vías y afectan viviendas.
Fuertes lluvias en Santa Marta colapsan las vías y afectan viviendas.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad