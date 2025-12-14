En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan el listado de jóvenes heridos tras accidente de bus en Antioquia que deja 16 muertos

Reportan el listado de jóvenes heridos tras accidente de bus en Antioquia que deja 16 muertos

Los jóvenes, quienes regresaban de una excursión tras graduarse del Liceo Antioqueño, están siendo atendidos en Segovia y Remedios.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Accidente en Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad