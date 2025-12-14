Reportan el listado de jóvenes heridos tras accidente de bus en Antioquia que deja 16 muertos

Muchas son las incógnitas que deja el gravísimo siniestro vial en Remedios, Antioquia, donde en un bus escolar se movilizaban un numeroso grupo de jóvenes, la mayoría menores de edad, que acababan de graduarse del Liceo Antioqueño, en Bello.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lamentó profundamente el siniestro vial ocurrido en jurisdicción del municipio de Remedios, en el que se vio involucrado un bus de transporte público. “En este momento, las autoridades competentes adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y personas lesionadas”, informaron.



La prioridad para las autoridades en este momento es la atención de los 20 heridos que dejó el accidente y evaluar cuáles fueron las causas del siniestro. Otra de las labores es el acompañamiento a las familias de los al menos 16 fallecidos en el siniestro.



La Secretaría de Salud de Antioquia activó la alerta para que los centros médicos del departamento atiendan con celeridad a las personas afectadas. Por el momento, los heridos están siendo atendidos en los hospitales de Remedios y Segovia, pero en las próximas horas se trasladarán a lugares de mayor complejidad.

También entregaron un listado preliminar de los lesionados en accidente del bus escolar que conducía de Tolú hacia Medellín. Justamente, en ese destino sucreño pasaron los últimos días los jóvenes del Liceo Antioqueño, celebrando la graduación y despidiéndose de sus amigos.

Atendidos en el hospital Remedios

Nicolás Ochoa Vahos, 18 años Miguel Ángel Forero Quintero, 17 años David Rúa Vallejo, 18 años Juliana Álvarez Correa, 18 años Santiago Galeano Quintero, 16 años María Sofía Posso Gómez, 17 años Katherine Mira Zapata, 16 años Samuel Marín Agudelo, 16 años Jimena Londoño Sánchez, 16 años Erik Cañaveral Ospina, 17 años Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años Nicolás Gallego Ramírez, 16 años Jamilton Isaac Piedrahita, 27 años Samuel Cortés Largo Miguel Ángel Román, 17 años Miguel Ángel Carvajal, 17 años Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años

Atendidos en el hospital de Segovia

Hernán Montalvo Sierra Ana Isabel Pulgarín Karol Juliana Patiño

Además, las autoridades habilitaron la línea 3134778391 para brindar información oficial y acompañamiento a familiares de víctimas y lesionados en la tragedia.

Isabel Cristina Lopera, representante de los padres de familia del Liceo Antioqueño, dijo que los allegados de los jóvenes ya viajaron a Remedios y Segovia para estar cerca de los lesionados. “Pidiendo por la recuperación de los niños que se encuentran en los hospitales y pidiéndole a Dios que los niños que aún no aparecen, los podamos encontrar”, dijo. También les envío sus condolencias a los allegados de las víctimas fatales.



Gobernador de Antioquia lamentó la tragedia

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que los ocupantes del bus siniestrado eran jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, quienes regresaba de su excursión tras culminar el grado 11. El mandatario lamentó los fallecimientos y señaló que se está atendiendo a las 20 personas lesionadas. “Mis sentidas condolencias a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los bellanitas”, dijo.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), además, reiteró su profundo pesar por el siniestro. No obstante, indicaron que la información detallada sobre la mecánica del accidente, las causas exactas que lo provocaron y el balance final de las víctimas permanece en fase de confirmación.

NOTICIAS CARACOL