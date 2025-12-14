En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Se conocen primeras imágenes del grave accidente de bus escolar en Antioquia: al menos 16 muertos

Se conocen primeras imágenes del grave accidente de bus escolar en Antioquia: al menos 16 muertos

Las autoridades trabajan en establecer las hipótesis del siniestro del bus. Víctimas se acababan de graduar del Liceo Antioqueño y era el paseo de excursión.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 14 de dic, 2025
