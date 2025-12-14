Se conocen primeras imágenes del grave accidente de bus escolar en Antioquia: al menos 16 muertos

Colombia amaneció este domingo 14 de diciembre con una tragedia que enluta al país. Un bus escolar, que conducía de Tolú, en Sucre, hacia Medellín, en Antioquia, sufrió un grave siniestro vial y cayó a un abismo a la altura del municipio de Remedios.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó que sus ocupantes eran jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, quienes regresaba de su excursión tras culminar el grado 11. El mandatario lamentó el fallecimiento de 16 personas y manifestó que son al menos 20 las personas lesionadas.



En un nuevo mensaje, Rendón lamentó la tragedia de estos jóvenes quienes celebraban su graduación. “Mis sentidas condolencias a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los bellanitas”, dijo.



Ante la magnitud del evento, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) señaló su profundo pesar por el siniestro. Sin embargo, la información detallada sobre la mecánica del accidente, las causas exactas que lo provocaron y el balance final de víctimas permanece en fase de confirmación.

Inmediatamente después de conocerse el accidente, las autoridades competentes se movilizaron al lugar para iniciar las labores investigativas. La prioridad en este momento es llevar a cabo las pesquisas necesarias para establecer las causas específicas del siniestro vial. Paralelamente a la investigación de las causas, las autoridades están trabajando arduamente para confirmar el número preciso de víctimas fatales y la cantidad de personas que resultaron lesionadas en el incidente.



¿Qué se sabe del accidente?

El accidente del bus ocurrió en la madrugada de este domingo y la primera hipótesis apunta a una falla mecánica del vehículo, que terminó en un abismo. Las imágenes del siniestro son durísimas, teniendo en cuenta que el bus quedó prácticamente convertido en chatarra. A la zona llegaron varias personas a intentar auxiliar a los heridos y de inmediato avisaron a las autoridades pertinentes. De hecho, toda la red hospitalaria del departamento fue activada para atender esta emergencia.

Los jóvenes estaban a solo 3 horas de llegar a Medellín tras el largo trayecto desde Tolú, donde pasaron varios días despidiendo la etapa de colegio en el Liceo Antioqueño.

El alcalde de Bello, Edwin Castañeda, señaló que los más de 20 heridos fueron trasladados al hospital de Remedios, donde muchos permanecen estables, pero serán trasladados a centros de atención de mayor complejidad en el transcurso del día. “Las causas son materia de investigación”, indicó. También se conoció que en el vehículo se movilizaban 40 personas, la mayoría menores de edad.

Por su parte, Ercilia Carvajal, allegada a personas del colegio, informó que todos eran jóvenes con una vida y futuro por delante, con perspectiva de ingresar a la universidad en el 2026, pero lamentablemente el siniestro acabó con sus vidas y llena de luto a la institución. “Es muy triste”, dijo.



Llamado a la prudencia en las vías

Además, las autoridades les están brindando atención a las familiares de los jóvenes que fallecieron en el siniestro, mientras otros padres llegaron a Remedios para conocer el estado de salud de sus hijos que sobrevivieron.

“El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteran que el comportamiento consciente y responsable de todos los actores viales salva vidas. Recordamos la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conductas de riesgo en las vías, con el fin de prevenir”, detallaron las autoridades en un comunicado.

El Liceo Antioqueño, en un breve mensaje, lamentó el accidente de sus estudiantes de la promoción 2025 y envío un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas. “Los abrazamos en estos momentos de tanto dolor y nos ponemos a disposición para brindar el acompañamiento necesario a toda nuestra comunidad”, se manifestó desde la institución.

