Ya son 77.000 afectados por el conflicto en el Catatumbo, según ONU: Tibú sigue con toque de queda

El Catatumbo sigue enfrentando una crisis que no pareciera tener fin. El toque de queda se amplió por falta de garantías para la población.

Mientras tanto, el más reciente dato revelado por Naciones Unidas es muy poco alentador: la guerra desatada por el ELN contra las disidencias de las FARC deja 77.000 víctimas en 20 días.

Totalmente desoladas se ven las calles de Tibú entre las 7:00 y las 8:00 de la noche. Nadie sale, nadie se asoma a la puerta de la casa.

Las calles parecen las de un pueblo fantasma. La violencia, el temor y la incertidumbre generada por cuenta grupos armados obligó al alcalde del municipio a decretar y extender el toque de queda.

Ya se completan 20 días de una crisis humanitaria sin precedentes

Según la oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, desde el 16 de enero a la fecha ya son 77.418 personas las que han resultado afectadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. 46.500 son menores de edad.

Richard Claros, alcalde de Tibú, manifestó: “Nosotros insistimos en que debe haber es presencia institucional, no tanto la militarización que conlleva a otras situaciones y eso es un tema del Gobierno nacional directamente”.

Pero este llamado no hace eco solo por la disputa actual de los grupos armados; ha sido un clamor histórico, lleno de pocas acciones y muchas promesas en el aire.

Nelson Leal es exalcalde de Tibú, quien tuvo que gobernar hace más de un año desde la clandestinidad y el exilio. Él pide que el Estado no sea indiferente con esta región.

“El estado no es competente para proteger a la ciudadanía. No hay Fiscalía. A la fiscal la asesinaron en el 2021 y desde ese entonces no hay Fiscalía. La falta de gobernanza hace que estos grupos armados tomen el liderazgo allí y se haga lo que ellos quieren. Es un pueblo donde el que tenga las armas es el que manda”, aseguró Leal.

Por su parte, Olga Lucía Zuluaga, coordinadora de Emergencias de Unicef Colombia, adujo que “es una tarea de todo el país. Hay que asignar recursos para que haya más programas orientados a darles oportunidades a estos adolescentes y jóvenes que están en medio de esta situación”.

Según la ONU, 51.938 personas han sido desplazadas, 20.302 están en riesgo inminente de confinamiento, y 5.178 no pueden salir de sus casas por cuenta de este conflicto.