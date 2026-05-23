Resultados Chontico Día hoy, sábado 23 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Día realiza este sábado 23 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene atentos a miles de jugadores en distintas regiones del país. Como ocurre diariamente, los apostadores esperan conocer la combinación ganadora para verificar si la suerte estuvo de su lado en una de las modalidades de chance más populares de Colombia.



Este juego continúa consolidándose entre los más consultados por los colombianos gracias a su dinámica sencilla, la posibilidad de participar con apuestas desde bajos montos y la frecuencia diaria de sus sorteos. Además, cuenta con diferentes modalidades de premio que permiten ampliar las oportunidades de ganar.

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Resultados Chontico Día hoy, 23 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados del día:

Número ganador: XXXX

XXXX Quinta cifra: X

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente mediante canales oficiales y plataformas autorizadas para evitar información errónea o posibles inconvenientes durante el proceso de reclamación de premios.



Horarios oficiales de los sorteos Chontico

El Chontico realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios oficiales son los siguientes:



Chontico Día: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Chontico Noche:

Lunes a viernes: 7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.

Cada sorteo se transmite en tiempo real y cuenta con medidas de control y supervisión para garantizar la legitimidad de los resultados.

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¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar en el Chontico Día, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados, establecimientos comerciales y plataformas digitales habilitadas para juegos de suerte y azar.

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El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que la plataforma genere una combinación automática al azar.

El valor mínimo de apuesta generalmente comienza desde $500 pesos, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores.

Modalidades de premio del Chontico

El Chontico ofrece varias categorías de premio dependiendo del número de cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada:



Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso jugado.

Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

Tres cifras combinadas: paga $83 por cada peso jugado.

Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga $308 por cada peso jugado.

Cada modalidad debe seleccionarse al momento de realizar la apuesta.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, ya que este documento será el único válido para reclamar cualquier premio.

Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos autorizados. Para montos superiores, el jugador deberá acudir a oficinas habilitadas y cumplir con requisitos adicionales establecidos por la entidad operadora.

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Generalmente, para reclamar premios se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad.

Formularios adicionales en premios de alto valor.

Registro de datos personales en el reverso del comprobante.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios tienen una vigencia de un año para ser reclamados. Después de ese plazo, el derecho de cobro prescribe según la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co