En la jornada de este lunes 25 de mayo de 2026, la atención de miles de ciudadanos en Colombia se concentra nuevamente en uno de los juegos de azar más tradicionales y concurridos del país: el Dorado Mañana. Este sorteo, que ha consolidado su popularidad gracias a su frecuencia y a las múltiples posibilidades de acierto que ofrece, se realiza habitualmente de lunes a sábado, brindando a los colombianos una oportunidad temprana para probar su fortuna comenzando la semana.



Como es costumbre, el sorteo representa la ilusión de miles de familias que buscan un alivio económico a través de un sistema de apuestas versátil y transparente. A continuación, presentamos el estado de la información para la mañana de hoy:



Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

Números ganadores : 6412

: 6412 La "Quinta" cifra: 1

¿Cómo participar en el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana se juega con una alta frecuencia, lo que lo convierte en uno de los sorteos más dinámicos del país, con un horario habitual de realización hacia las 11:00 a. m.. Los jugadores habituales suelen analizar la tendencia de los últimos sorteos para orientar su suerte, observando patrones en las cifras que han resultado favorecidas en días previos.

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Por ejemplo, el pasado viernes 22 de mayo, el número ganador fue el 9038, acompañado por el 5 como quinta cifra. En esa ocasión, muchos jugadores también lograron ganar mediante combinaciones parciales, como las tres primeras o las tres últimas cifras del resultado principal. Retrocediendo un poco más, el martes 19 de mayo, la combinación favorecida fue el 1736 con la quinta cifra 3. Estos resultados se suman a una serie de cifras variadas en el mes de mayo, como el 2223 del jueves 14 o el 4393 del miércoles 13, que mantienen vivo el interés de los apostadores.

El éxito del Dorado Mañana radica en su versatilidad, permitiendo desde ganancias modestas hasta premios significativos dependiendo de la modalidad elegida. Para participar, los jugadores deben elegir una combinación de entre una y cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.



Existen dos modalidades principales de apuesta: la directa, donde el número debe coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado, y la combinada, que permite acertar sin importar el orden de las cifras. El plan de premios es uno de los más atractivos del mercado de chance:



4 cifras directo: Paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: Ofrece un pago de 208 veces lo jugado. 3 cifras directo: Multiplica la inversión por 400 veces. 3 cifras combinado: Brinda un retorno de 83 veces el valor de la apuesta. 2 cifras ('pata'): Paga cerca de 50 veces el monto seleccionado. 1 cifra ('uña'): Otorga aproximadamente 5 veces el valor jugado.

Para aquellos que resulten favorecidos en la jornada de hoy, es fundamental seguir protocolos estrictos para garantizar el pago del premio. El tiquete original es el único documento indispensable y debe estar en perfecto estado, sin tachones ni enmendaduras. Asimismo, el cobro solo puede ser realizado por mayores de edad con su documento de identidad original.



Es vital recordar que, aunque los resultados se transmiten en tiempo real por canales digitales, la información siempre debe ser verificada en puntos autorizados. Además, todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal colombiana, lo que implica retenciones legales sobre el valor neto a recibir, especialmente en premios que superen los montos establecidos por la ley.

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Mientras se confirman los datos finales de hoy, el Dorado Mañana se reafirma como una pieza clave en el ecosistema de loterías en Colombia, compartiendo el escenario diario con otros sorteos de gran relevancia como el Cafeterito y el Chontico.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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