Resultados Caribeña Noche hoy, domingo 24 de mayo de 2026: números ganadores

Este domingo 24 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Noche, uno de los chances más populares de la región Caribe. Miles de apostadores permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer las cifras ganadoras y verificar si obtuvieron algún premio.

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Recuerde que el tiquete debe conservarse en buen estado y sin tachones ni enmendaduras para poder reclamar cualquier premio.

Resultados Caribeña Noche del domingo 24 de mayo de 2026

Número ganador: 0807

0807 Quinta cifra: 8

Los resultados oficiales se publican minutos después del sorteo a través de canales autorizados y plataformas digitales oficiales.



¿Cómo jugar La Caribeña Noche?

Para participar en este chance, los jugadores deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Definir el valor de la apuesta.

Comprar el tiquete en un punto autorizado.

Conservar el comprobante en buen estado.

El valor mínimo de apuesta es de $500 y el máximo permitido es de $10.000.

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Modalidades de apuesta

La Caribeña Noche ofrece varias opciones de juego:

Cuatro cifras directo o superpleno: se gana acertando el número exacto en el mismo orden.

se gana acertando el número exacto en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: premio por acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

premio por acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

se deben acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: se gana acertando las dos últimas cifras exactas.

se gana acertando las dos últimas cifras exactas. Una cifra o “uña”: se premia acertando la última cifra del resultado.

¿Cómo reclamar el premio?

Dependiendo del monto ganado, los requisitos cambian:

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Premios menores a 48 UVT

Presentar el tiquete original.

Documento de identidad original.

Fotocopia de la cédula.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT

También se requiere:

Certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica dentro de los plazos establecidos por el operador.

Las autoridades recomiendan consultar siempre los resultados en canales oficiales y guardar el boleto sin daños para evitar inconvenientes al momento del cobro.