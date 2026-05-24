Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, domingo 24 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más consultados en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Este domingo 24 de mayo de 2026, miles de jugadores permanecen atentos al resultado oficial y a la quinta cifra correspondiente a esta nueva jornada.

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Como ocurre diariamente, el sorteo se transmite a través de canales autorizados y posteriormente los números ganadores son publicados para que los apostadores puedan verificar sus jugadas.

Resultado del Chontico Noche del 24 de mayo de 2026

Número ganador: 1504

1504 Quinta cifra: 7

Los resultados oficiales serán divulgados por los canales digitales autorizados de la entidad operadora una vez finalice el sorteo.



¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Para participar en el Chontico Noche, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras.

Definir el valor de la apuesta.

Comprar el tiquete en un punto autorizado.

Las apuestas pueden realizarse en tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas autorizadas. El valor mínimo de apuesta es de $500 pesos.

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Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece varias modalidades de juego según el nivel de acierto:

Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

paga $5 por cada peso apostado. Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

paga $50 por cada peso apostado. Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

paga $400 por cada peso apostado. Tres cifras combinado: paga $83 por cada peso apostado.

paga $83 por cada peso apostado. Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

paga $4.500 por cada peso apostado. Cuatro cifras (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.

¿Cómo reclamar el premio?

Premios menores

Los premios de hasta $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta, presentando el tiquete original en buen estado.

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Premios mayores

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe realizarse en puntos autorizados.

Requisitos

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado.

Presentar fotocopia de la cédula.

En algunos casos también pueden solicitar documentos adicionales como el RUT o formularios tributarios.

El tiquete ganador tiene vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Después de ese plazo, el derecho al cobro prescribe según la normativa vigente.

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el comprobante en buen estado hasta finalizar el proceso de reclamación del premio.