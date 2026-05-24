Resultados Super Astro Luna hoy, domingo 24 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia gracias a su combinación de números y signos zodiacales. Este domingo 24 de mayo de 2026, miles de apostadores permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer el resultado de una nueva jornada.

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Los resultados oficiales son publicados minutos después del sorteo a través de operadores autorizados y plataformas digitales especializadas.

Resultados Super Astro Luna del 24 de mayo de 2026

Número ganador: 1997

1997 Signo zodiacal: Escorpio

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta.

También existe la opción automática, en la que el sistema asigna al azar tanto el número como el signo zodiacal.



Signos zodiacales disponibles

Los jugadores pueden escoger cualquiera de los siguientes signos:

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Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

No es obligatorio seleccionar el signo zodiacal personal del apostador.

Plan de premios

Super Astro Luna ofrece diferentes modalidades de pago:

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4 cifras + signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.

paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado.

paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 pesos que acierte la combinación completa puede entregar hasta $42 millones antes de impuestos y retenciones.

¿Dónde comprar el boleto?

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como:

SuperGIROS

Su Red

Apostar S.A.

Operadores autorizados por Coljuegos

También es posible realizar apuestas en línea mediante plataformas y aplicaciones oficiales.

¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar cualquier premio es indispensable:

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Presentar el tiquete original.

Verificar que no tenga tachones ni enmendaduras.

Presentar documento de identidad válido.

Requisitos según el valor ganado

Premios menores a 48 UVT: pueden cobrarse en puntos autorizados.

pueden cobrarse en puntos autorizados. Premios entre 48 y 181 UVT: requieren diligenciar el formulario SIPLAFT.

requieren diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos básicos, exigen certificación bancaria vigente.

Las autoridades recomiendan conservar el tiquete en buen estado y consultar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar el proceso de cobro.