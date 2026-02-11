En vivo
ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: números ganadores

El chance Chontico Millonario juega todos los días, incluyendo domingos y festivos, a la 1 de la tarde. Consulte EN VIVO los resultados con la quinta cifra de este miércoles.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 11 de feb, 2026
Chontico Día 11 de febrero de 2026: conozca los números ganadores
Chontico - Getty Images

Hoy se realiza el sorteo 8337 del chance Chontico Día. La transmisión inicia a la 1:00 de la tarde por YouTube en los canales autorizados. Una vez termine el juego, la Lotería del Valle publicará el número ganador completo. Es importante conservar el boleto en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio en caso de acertar.

Resultados Chontico Día último sorteo miércoles 11 de febrero de 2026

Número ganador: 2790
Quinta cifra: 8

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

ChanceSorteoFechaResultado
Chontico Noche645810 de Febrero del 20269876
Chontico Día833710 de Febrero del 20269258
Chontico Noche645709 de Febrero del 20269961
Chontico Día833609 de Febrero del 20269038
Chontico Noche645608 de Febrero del 20267467
Chontico Día833508 de Febrero del 20261535
Chontico Noche645507 de Febrero del 20266114
Chontico Día833407 de Febrero del 20266712
Super Chontico Noche645405 de Febrero del 20262214
Chontico Noche645306 de Febrero del 20264953
Chontico Día833306 de Febrero del 20262122
Chontico Noche645205 de Febrero del 20265241
Chontico Día833205 de Febrero del 20261431
Chontico Noche645104 de Febrero del 20261488
Chontico Día833104 de Febrero del 20264659
Chontico Noche645003 de Febrero del 20266183
Chontico Día833003 de Febrero del 20260622
Chontico Noche644902 de Febrero del 20268600
Chontico Día832902 de Febrero del 20265892
Chontico Noche644801 de Febrero del 20264542
Chontico Día832801 de Febrero del 20265204
Chontico Noche644731 de Enero del 20260424
Chontico Día832731 de Enero del 20269666
Chontico Noche644630 de Enero del 20264849
Chontico Día832630 de Enero del 20260740
Super Chontico Noche644529 de Enero del 20263966
Chontico Noche644429 de Enero del 20268216
Chontico Día832529 de Enero del 20268861
Chontico Noche644328 de Enero del 20262724
Chontico Día832428 de Enero del 20262745
Chontico Noche644227 de Enero del 20265064
Chontico Día832327 de Enero del 20268016
Chontico Noche644126 de Enero del 20269285
Chontico Día832226 de Enero del 20262549
Chontico Noche644025 de Enero del 20262610
Chontico Día832125 de Enero del 20267739

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso empieza con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del monto a jugar. Luego se compra el tiquete en un punto de venta autorizado, como tienda, droguería, papelería, supermercado o en una plataforma habilitada, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Al momento de la compra, el sistema permite digitar el número elegido o aceptar una selección aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El cobro de un premio depende del valor obtenido en el sorteo. Cuando el monto es inferior a 100.000 pesos, el pago se puede realizar en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para reclamarlo, es obligatorio presentar el tiquete original y en buen estado, ya que es el único soporte válido para comprobar el derecho al premio.

  1. Precios en Corabastos Bogotá hoy 11 febrero 2026: bajaron los costos
    Precios en Corabastos Bogotá hoy 11 febrero 2026: bajaron los costos -
    Corabastos
    ECONOMÍA

    Bajó precio de la papa en Corabastos hoy miércoles 11 de febrero de 2026: vea los costos por bulto

  2. Dorado Mañana 11 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores
    Dorado Mañana 11 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores -
    El Dorado - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Dorado Mañana, último sorteo miércoles de febrero de 2026: números ganadores

Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el cobro debe hacerse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En este caso, la persona que reclama debe ser mayor de edad, diligenciar el reverso del tiquete con sus datos personales y presentar una fotocopia de la cédula. Dependiendo del monto ganado, también pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formatos para indicar condición de declarante. El pago se entrega mediante cheque, que luego debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada.

El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Si no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, conforme a lo establecido en la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

