Los vehículos que podrían transitar sin SOAT y licencia de conducción si sancionan nueva ley

Una nueva legislación aprobada por el Congreso colombiano podría traer alivios normativos para quienes se movilizan en ciertos tipos de vehículos eléctricos. Se trata del proyecto de Ley 219 de 2024 de la Cámara y 111 de 2023 del Senado, que ahora espera la firma del presidente para entrar en vigencia. El documento legal establece que algunos vehículos eléctricos de bajo cilindraje estarían exentos de requisitos tradicionales como la licencia de conducción, la matrícula vehicular y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).



¿Qué vehículos se podrían beneficiar si entra en vigencia la ley?

La medida aplicaría específicamente para vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, es decir, aquellos que son impulsados por motor eléctrico, de peso ligero y diseñados para uso individual en zonas urbanas. En este grupo se incluyen las bicicletas eléctricas, que están equipadas con un motor auxiliar que asiste al conductor mientras pedalea, facilitando el desplazamiento sin que represente un esfuerzo físico excesivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para que un vehículo pueda acogerse a estas exenciones, debe cumplir con ciertas condiciones. La principal es que su potencia no supere los 1000 vatios y que circule exclusivamente por la cicloinfraestructura, es decir, por las vías especialmente habilitadas para el tránsito de bicicletas y otros vehículos similares. Asimismo, el documento explica que el vehículo en cuestión no podría superar los 60 kilogramos (esto incluyendo el peso de su batería) y su capacidad de velocidad no debe superar los 40 km/h.

Esto significa que los usuarios de bicicletas eléctricas de baja potencia, que respeten estas condiciones de uso, no estarían obligados a portar documentos como la licencia de conducción, ni a realizar el proceso de matrícula del vehículo. Además, quedarían exentos del pago y la portación del SOAT, lo que representa un ahorro económico significativo para quienes optan por este tipo de movilidad.



La idea es promover la movilidad sostenible

La iniciativa tiene como propósito central fomentar el uso de alternativas de transporte amigables con el medio ambiente, especialmente en contextos urbanos donde la congestión vehicular y la contaminación son problemas crecientes. Al reducir las barreras administrativas y económicas para acceder a estos medios, se espera que más personas opten por desplazarse en bicicletas eléctricas, contribuyendo a una movilidad más limpia y sostenible.



Secretaría de Movilidad de Bogotá pide valorar los riesgos de la ley

En un reciente video publicado en redes sociales, la secretaria de Movilidad Distrital, Claudia Díaz Acosta, manifestó preocupación por la posible sanción de dicha ley, pues según la funcionaria, es necesario ahondar en los riesgos que esta podría conllevar. "Consideramos que es necesario asegurar que su implementación no ponga en riesgo la vida e integridad de las personas y que prime el derecho a la vida y los derechos de los niños y los más vulnerables como lo establece nuestra constitución", manifestó Díaz. Además, hizo un llamado a los entes gubernamentales: "Hacemos un llamado respetuoso al Ministerio de Transporte y al Gobierno Nacional para que realicen un análisis de conveniencia previo a la sanción de este proyecto, sobre los riesgos inminentes y graves que pueden conllevar en materia de seguridad vial".

Publicidad

Es importante resaltar que dicho proyecto todavía no ha sido sancionado por el presidente Gustavo Petro, lo que quiere decir que hasta que él no lo firme la ley NO entrará en vigor.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL