Vuelve a subir precio del dólar hoy, 25 de septiembre, en Colombia: TRM por encima de $3.300

El precio del dólar en Colombia registró un nuevo aumento este viernes 25 de septiembre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en la metodología definida por el Banco de la República, quedó en $3.329,61 por dólar, consolidando la tendencia alcista que ha mostrado la divisa durante los últimos días del mes.

Para este viernes, la tasa oficial quedó en $3.329,61, mientras que la TRM vigente el jueves 24 de septiembre fue de $3.264,39. Esto significa que el dólar aumentó $65,22 en una sola jornada, equivalente a una variación diaria de aproximadamente 2%. El movimiento también se suma a las alzas registradas durante la semana. El miércoles 23 de septiembre la TRM se ubicó en $3.208,66, por lo que en apenas dos días hábiles la moneda estadounidense acumuló un incremento superior a los $120.

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Los registros del mercado muestran que el dólar regresó a niveles que no se observaban desde julio de 2026. Además, durante la jornada previa el precio de cierre del mercado spot superó los $3.300, situación que terminó reflejándose en la TRM certificada para este viernes.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Diferencia

Bogotá $3.198 $3.297 $99 Cali $3.150 $3.325 $175 Cartagena $3.100 $3.350 $250 Cúcuta $3.260 $3.350 $90 Medellín $3.174 $3.304 $130 Pereira $3.170 $3.250 $80

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le dijo a Noticias Caracol lo siguiente: "Es una semana donde la geopolítica toma el protagonismo que la semana pasada tuvo la Fed. Con la decisión de septiembre ya descontada, los mercados operan en modo de toma de utilidades y reposicionamiento, buscando señales sobre lo que viene. La Asamblea General de la ONU y la reunión bilateral Trump-Xi Jinping son los eventos con mayor potencial de mover activos, con el petróleo y el dólar como principales termómetros".



Escenario favorable para el peso colombiano y otras monedas emergentes

Si el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping deja avances en materia comercial y se mantiene o amplía la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, el mercado podría reaccionar con mayor confianza. A esto se sumaría una disminución de las tensiones en Medio Oriente gracias a avances diplomáticos impulsados desde la ONU.

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Bajo ese panorama, los inversionistas tendrían una mayor disposición a invertir en mercados emergentes, el precio del petróleo perdería presión, la volatilidad financiera global seguiría disminuyendo y el dólar frenaría parte de su fortalecimiento reciente. Como consecuencia, el peso colombiano podría ganar valor frente a la moneda estadounidense y la tasa de cambio en Colombia podría regresar a niveles entre $3.100 y $3.140 por dólar, según el análisis de Global66.

Escenario desfavorable para el peso colombiano

El escenario contrario contempla que la reunión entre Estados Unidos y China termine sin acuerdos concretos y que aumenten las tensiones en Medio Oriente. Si además el petróleo vuelve a subir por encima de los 100 dólares por barril, los inversionistas buscarían activos considerados más seguros, entre ellos el dólar. En ese contexto, la moneda estadounidense podría fortalecerse a nivel global y las divisas emergentes perderían valor. Para Colombia, esto significaría una presión alcista sobre la tasa de cambio, llevando el dólar a un rango estimado entre $3.230 y $3.270, de acuerdo con la proyección del experto de la fintech Global66.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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