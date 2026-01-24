Así cerró el dólar en Colombia el viernes 23 de enero, tras tocar su nivel más bajo en cuatro años

El dólar estadounidense cerró la jornada del viernes 23 de enero de 2026 en Colombia con una TRM oficial de $3.630,33, según la certificación diaria de la Superintendencia Financiera. El valor representó una disminución de $38,82 frente a la tasa del día anterior, lo que equivale a una variación negativa del 1,06%. El precio de apertura fue de $3.675,00, mismo nivel que marcó el máximo del día. A lo largo de la jornada, el dólar perdió fuerza y alcanzó un mínimo de $3.591,70, para finalmente cerrar en $3.602,00.

Con este cierre, el dólar en Colombia alcanzó niveles que no se observaban desde mediados de 2021. En el balance semanal, la moneda estadounidense acumuló una caída de $69,72 frente al inicio de la semana, lo que representa una disminución del 1,88%. En comparación con la misma fecha de la semana anterior, la reducción fue de $56,99.

Desde el 1 de enero de 2026, cuando la TRM se ubicaba en 3.757,08 pesos, el precio del dólar ha mostrado una reducción acumulada de 126,75 pesos hasta el valor vigente del 23 de enero. Esta variación equivale a una disminución del 3,37 % en lo corrido del año, según los registros históricos del mercado. Durante el mes de enero, la TRM ha oscilado dentro de un rango comprendido entre 3.790,77 pesos, valor registrado el 5 de enero, y 3.655,16 pesos, observado el 15 de enero. El promedio del mes se ha ubicado en torno a los 3.722,58 pesos por dólar.



Para este sábado 24 de enero de 2026, la TRM base de liquidación fue fijada en $3.637,88, ligeramente por encima del cierre del viernes, al no existir negociación cambiaria durante el fin de semana.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.760 Medellín $ 3.590 $ 3.730 Cali $ 3.620 $ 3.770 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.650 $ 3.700 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para finales de enero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol su análisis respecto al comportamiento del dólar para esta semana: "La semana estará dominada por una combinación de factores macroeconómicos y geopolíticos que definirán el comportamiento del dólar a nivel global. Por un lado, los mercados seguirán atentos a las cifras de inflación en Estados Unidos, especialmente el PCE y al dato de PIB, ambos clave para validar si el proceso desinflacionario continúa sin sobresaltos. Por otro lado, el frente geopolítico seguirá siendo determinante, ya que cualquier señal de distensión o escalada adicional en las tensiones entre Estados Unidos, Groenlandia y los aliados de la OTAN podría amplificar o moderar los movimientos recientes en volatilidad, flujos de refugio y monedas".



"Si las tensiones geopolíticas muestran señales de moderación y la volatilidad comienza a retroceder desde los niveles elevados actuales, junto con datos de inflación que continúen controlados con sesgo a la baja y un PIB alineado con las expectativas del mercado, el dólar podría experimentar un rebote técnico de corto plazo. En este escenario, el Dollar Index recuperaría parte del terreno perdido, mientras las monedas emergentes tenderían a corregir. Bajo este contexto, el USD/COP encontraría soporte en torno a los $3.700, reflejando una toma de utilidades tras la apreciación reciente", agregó el experto.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co