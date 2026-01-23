Precio del dólar hoy 23 de enero de 2026 en Colombia: TRM cada vez más baja

El precio del dólar en Colombia para este viernes 23 de enero de 2026 confirma la continuidad de un movimiento descendente que se ha venido consolidando desde el inicio del año. La Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera, se ubicó en 3.630,33 pesos por dólar, manteniendo una diferencia frente a los niveles observados en las jornadas previas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El precio del dólar hoy representa una diferencia de 38,82 pesos frente al valor registrado el jueves 22 de enero, cuando la tasa se ubicó en 3.669,15 pesos por dólar. Esta variación diaria corresponde a una reducción del 1,06 %, de acuerdo con los datos oficiales del mercado cambiario.



Desde el 1 de enero de 2026, cuando la TRM se ubicaba en 3.757,08 pesos, el precio del dólar ha mostrado una reducción acumulada de 126,75 pesos hasta el valor vigente del 23 de enero. Esta variación equivale a una disminución del 3,37 % en lo corrido del año, según los registros históricos del mercado. Durante el mes de enero, la TRM ha oscilado dentro de un rango comprendido entre 3.790,77 pesos, valor registrado el 5 de enero, y 3.655,16 pesos, observado el 15 de enero. El promedio del mes se ha ubicado en torno a los 3.722,58 pesos por dólar.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Bogotá D.C. $ 3.610 $ 3.760 Medellín $ 3.590 $ 3.730 Cali $ 3.620 $ 3.770 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.650 $ 3.700 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 19 al 23 de enero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol su análisis respecto al comportamiento del dólar para esta semana: "La semana estará dominada por una combinación de factores macroeconómicos y geopolíticos que definirán el comportamiento del dólar a nivel global. Por un lado, los mercados seguirán atentos a las cifras de inflación en Estados Unidos, especialmente el PCE y al dato de PIB, ambos clave para validar si el proceso desinflacionario continúa sin sobresaltos. Por otro lado, el frente geopolítico seguirá siendo determinante, ya que cualquier señal de distensión o escalada adicional en las tensiones entre Estados Unidos, Groenlandia y los aliados de la OTAN podría amplificar o moderar los movimientos recientes en volatilidad, flujos de refugio y monedas".



"Si las tensiones geopolíticas muestran señales de moderación y la volatilidad comienza a retroceder desde los niveles elevados actuales, junto con datos de inflación que continúen controlados con sesgo a la baja y un PIB alineado con las expectativas del mercado, el dólar podría experimentar un rebote técnico de corto plazo. En este escenario, el Dollar Index recuperaría parte del terreno perdido, mientras las monedas emergentes tenderían a corregir. Bajo este contexto, el USD/COP encontraría soporte en torno a los $3.700, reflejando una toma de utilidades tras la apreciación reciente", agregó el experto.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL