Así quedó el salario de soldados en Colombia en 2026 tras el ajuste del mínimo

El inicio de 2026 marcó un cambio en la forma en que el Estado en Colombia remunera a los soldados que prestan servicio militar obligatorio y voluntario. Desde enero, los soldados de menor rango comenzaron a recibir, por primera vez, un salario mínimo mensual legal vigente, en lugar de una bonificación parcial como ocurría en años anteriores. La medida se aplicó de manera directa tras la entrada en vigor del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 y tuvo efectos inmediatos en las nóminas de los cuarteles del país.

Hace alguna horas, el presidente Gustavo Petro replicó en su cuenta de X un video en el que se ve a soldados celebrando con gritos y bailes que empezaron a recibir el salario mínimo. "Felicidad de los soldados, y más riqueza para Colombia", escribió el mandatario.



El nuevo monto que reciben los soldados en 2026

Con el salario mínimo definido para 2026, el ingreso total mensual de un soldado quedó fijado en 2.000.000 de pesos. Esta cifra resulta de la suma de dos componentes:



Salario básico de 1.743.882 pesos

Subsidio o auxilio de transporte de 256.118 pesos.

El pago se realiza mediante consignación directa a la cuenta bancaria asignada a cada uniformado, bajo el mismo esquema que rige para otros trabajadores formales que devengan el salario mínimo en Colombia. Este valor corresponde al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026, establecido por el Gobierno nacional a través del Decreto 1469 de 2025, vigente desde el 1 de enero del año en curso.



¿Qué recibían los soldados antes de 2026?

Hasta 2025, los soldados que prestaban servicio militar no recibían un salario completo. La normativa vigente permitía el pago de una bonificación mensual equivalente a un porcentaje del salario mínimo. Dicho porcentaje fue aumentando de forma progresiva durante los últimos años, pero no alcanzaba el 100%. De acuerdo con la información oficial, el esquema funcionó de la siguiente manera: en 2023, la bonificación correspondía a cerca del 30% del salario mínimo, en 2024, el porcentaje subió al 50%, en 2025, se ubicó alrededor del 70%.

Cabe aclarar que el pago del salario mínimo cubre a los soldados de menor rango que prestan servicio militar obligatorio o voluntario dentro de las Fuerzas Militares. Esto incluye personal del Ejército Nacional y auxiliares vinculados bajo las modalidades previstas por la ley.

Según datos divulgados por el Ministerio de Defensa, el número de beneficiarios supera los 98.000 jóvenes distribuidos en distintos distritos militares del país, incluidos territorios urbanos, rurales y zonas de frontera. El aumento no aplica a oficiales ni suboficiales de carrera, quienes cuentan con escalas salariales definidas por régimen especial y que no dependen del salario mínimo como referencia directa.



¿El salario de soldados puede cambiar durante 2026?

Mientras el salario mínimo permanezca vigente en los valores decretados, el salario de los soldados no cambiará durante 2026. Solo una decisión judicial que modifique o anule el decreto podría alterar el monto. De no ocurrir cambios, el siguiente ajuste se daría en enero de 2027, cuando se defina el salario mínimo para ese año. En ese escenario, el ingreso de los soldados volvería a ajustarse de forma automática al nuevo SMMLV.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL