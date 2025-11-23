Servicio militar podrá prestarse con actividades de gestión del riesgo y cambio climático en UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha marcado un hito en la política del Gobierno Nacional al presentar el primer grupo de jóvenes que prestarán su servicio militar bajo una modalidad transformadora. Se trata de un grupo inicial de 60 participantes que destinarán sus labores, que hubieran sido para el servicio militar obligatorio, al desarrollo de actividades esenciales en gestión del riesgo y cambio climático, como parte integral del Servicio Social para La Paz.

Esta iniciativa, que se inscribe directamente en la política de paz total y es un resultado tangible de los acuerdos de paz de 2016, busca redefinir la contribución de la juventud colombiana al fortalecimiento social. La UNGRD, al exponer los alcances de esta nueva fase, subraya el objetivo primordial de integrar a los jóvenes en tareas críticas de prevención, preparación y reducción del riesgo a lo largo del territorio nacional.



El rol de estos nuevos prestadores de servicio es esencialmente comunitario y técnico. Durante el tiempo que dure su vinculación, los jóvenes tendrán la capacidad de generar un aporte directo a la comprensión del riesgo de desastres, utilizando sus conocimientos y la perspectiva obtenida desde sus propias comunidades. Este enfoque descentralizado promete una mayor efectividad en la adaptación y mitigación de amenazas naturales y climáticas.



11 líneas de acción y apoyo a entidades clave

La modalidad del Servicio Social para la Paz ofrece un abanico de once líneas de acción diseñadas para que los participantes desarrollen su vocación y contribuyan significativamente al fortalecimiento social del país. Además de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, los participantes tienen la oportunidad de enfocarse en:



Alfabetización digital.

Trabajo con víctimas.

Cumplimiento de los acuerdos de paz.

Promoción de políticas de paz.

Protección del medio ambiente.

Paz étnica y cultural.

Protección de personas vulnerables.

Reforma rural integral.

Vigías del patrimonio cultural.

Promoción de la educación.

La UNGRD indicó que los jóvenes estarán en la primera línea de apoyo, colaborando estrechamente con entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Entre las instituciones que recibirán su apoyo se encuentran la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, el Servicio Geológico Colombiano, Parques Nacionales Naturales y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

Sus tareas específicas serán cruciales para la operatividad del sistema a nivel local. Estas incluyen la orientación de las comunidades sobre los protocolos establecidos por el SNGRD, el apoyo directo al monitoreo comunitario y la operación de sistemas de alerta temprana. Asimismo, fortalecerán la Gestión Integral del Riesgo Escolar y acompañarán los procesos educativos desarrollados en el Museo MAGMA de la propia UNGRD.

Despliegue nacional y beneficios a largo plazo

El primer grupo de 60 jóvenes ya tiene destinos definidos, cubriendo una amplia geografía que garantiza la presencia del SNGRD en puntos estratégicos. Acompañarán a las entidades del sistema en ciudades capitales como Sincelejo, Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Popayán, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. El despliegue se extiende también a los municipios de San Sebastián de Mariquita (Tolima), Puracé y Miranda (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Tierra Alta (Córdoba), Uribia (La Guajira), Funza (Cundinamarca), El Bagre (Antioquia) y La Uribe (Meta).

En cuanto a la compensación y reconocimiento, los jóvenes recibirán importantes beneficios al concluir su participación. Además de obtener un auxilio económico mensual equivalente al 80% de lo percibido por un soldado regular, se les otorgará un certificado que equivale a la libreta militar. Un aspecto fundamental, particularmente relevante para el futuro laboral de los participantes, es la entrega de una certificación de primer empleo, la cual valida la experiencia profesional adquirida durante su servicio.

La UNGRD destacó que, a la fecha, más de 400 jóvenes ya conforman la primera generación del Servicio Social para la Paz. Ellos han elegido un camino que, además de cumplir con el deber ciudadano del servicio militar, contribuye activamente a la transformación social y al cimiento de una cultura de paz más sólida y resiliente en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.