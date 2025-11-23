En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Servicio militar podrá prestarse con actividades de gestión del riesgo y cambio climático en UNGRD

Servicio militar podrá prestarse con actividades de gestión del riesgo y cambio climático en UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recibió a su primer grupo de jóvenes que prestarán el servicio militar obligatorio asistiendo en actividades de la gestión del riesgo de diferentes entidades en el territorio.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Servicio militar podrá prestarse con actividades de gestión del riesgo y cambio climático en UNGRD
Imagen de referencia de miembros de la UNGD.
UNGRD

Publicidad

Publicidad

Publicidad