Día clave para Ecopetrol: se decide cómo queda la junta directiva, ¿quién suena para presidente?

Ecopetrol afronta, este martes, una jornada decisiva con la celebración de su Asamblea Extraordinaria de Accionistas para elegir a su nueva Junta Directiva y ajustar sus estatutos corporativos. La reunión se realiza en un ambiente de transición tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado a la presidencia encargada por audios sobre presuntos hechos de corrupción, asumiendo de forma temporal el vicepresidente financiero, Camilo Barco Muñoz.

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El Ministerio de Hacienda presentó, previamente, la propuesta oficial del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para conformar el máximo órgano directivo de la compañía. La plancha busca combinar continuidad en el control corporativo con nuevos perfiles técnicos y estratégicos.



En la junta continuarían Luis Felipe Henao, quien permanecería como presidente de la Junta Directiva para liderar el proceso de elección del nuevo presidente ejecutivo; Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos productores de hidrocarburos; y César Loza, representante de los trabajadores.



En la plancha aparecen los nombres de Carlos Augusto Suárez, estratega de comunicación política del presidente De la Espriella; José Camilo Manzur Jattin, ingeniero civil con maestría en Economía y presidente de Asocodis; Jorge Alberto Jaller Jaramillo, ejecutivo de amplia trayectoria en el Grupo Éxito; Ludmila del Carmen Vergara, abogada con más de 25 años de experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción; Betzy Patricia Martínez, abogada con más de dos décadas de trayectoria en los sectores público y privado; y Claudia Margarita Lafaurie, abogada experta en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica.

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Candidatos a la presidencia de Ecopetrol

Una vez conformada la nueva Junta Directiva, esta tendrá la responsabilidad legal de evaluar los perfiles y designar al presidente definitivo de la estatal petrolera. De acuerdo con Martín Ravelo, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, manifestó que en una reunión con el presidente De la Espriella sonó el nombre de Joaquín Gutiérrez para asumir la presidencia ejecutiva de la compañía.

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Para Ravelo, una de las prioridades de la nueva administración es garantizar la sostenibilidad energética del país, por lo que se debe reactivar la firma de contratos de exploración y producción. Entre otros temas, respaldó los proyectos piloto de fracking en Puerto Wilches (Magdalena Medio) para evaluar científicamente la viabilidad técnica, ambiental y social de los yacimientos no convencionales.

Luis Felipe Henao, en entrevista con Noticias Caracol hace unas semanas, manifestó que el reto con Ecopetrol es enorme debido a que la compañía ha sufrido una caída del 73 por ciento en el valor de su acción en comparación con el año 2022. “El objetivo es que la empresa vuelva a crecer en dividendos y valor de acción, beneficiando a todos los colombianos que son accionistas. También enfrentamos el desafío de haber perdido la autosuficiencia en gas tras 45 años, con una producción que decreció un 40 por ciento, encareciendo el servicio para familias y taxistas”, detalló.

Respecto a las características de quien será el futuro presidente de la estatal, mencionó que más que los nombres, se necesita un gerente honesto que trabaje 24 horas y tenga el liderazgo para desentrabar procesos con comunidades y entidades gubernamentales. “No es estrictamente necesario que sea experto en petróleo, siempre que su segundo al mando sí lo sea. Debe ser alguien capaz de mover instituciones como la ANLA y la ANH en coordinación con los ministerios”, añadió.

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