Astro Luna hoy: resultados del miércoles 7 de octubre de 2026

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos al más reciente sorteo de Súper Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país. Esta modalidad se diferencia de los chances tradicionales porque no solo exige elegir un número de cuatro cifras, sino también un signo zodiacal, una combinación que determina los premios entregados en cada jornada. Tras la realización del sorteo nocturno, los jugadores ya pueden verificar sus tiquetes para comprobar si obtuvieron algún premio. Dependiendo de la modalidad elegida, es posible ganar acertando el número y el signo o mediante otras combinaciones contempladas dentro del plan oficial del juego.



Resultados de Astro Luna de hoy, 7 de octubre de 2026

Número ganador:

Signo ganador:

Los participantes que apostaron a esta combinación en el Super Astro Luna pueden revisar sus comprobantes para determinar si resultaron ganadores en el más reciente sorteo.



¿Qué es Super Astro Luna?

Astro Luna es la versión nocturna de Súper Astro, un juego nacional en el que cada participante debe escoger un número entre 0000 y 9999 y uno de los 12 signos zodiacales. El resultado oficial también está compuesto por una cifra de cuatro números y un signo. Para participar es necesario:



Elegir un número de cuatro cifras

Escoger un signo zodiacal

Definir el valor de la apuesta

Registrar la jugada en un punto autorizado

Conservar el tiquete hasta la publicación de resultados

Los signos disponibles son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horarios de Astro Luna

El sorteo se realiza diariamente en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:50 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal. Sin embargo, también existen pagos para quienes aciertan otras combinaciones contempladas en el plan de premios, como cuatro cifras sin signo, tres cifras con signo o únicamente el signo zodiacal. Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 y hasta $10.000, según las condiciones vigentes del operador. El valor del premio dependerá del monto apostado y del nivel de acierto obtenido. Los ganadores deben presentar el tiquete original y un documento de identidad ante el operador autorizado para validar el pago correspondiente. Por ello, se recomienda conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar el resultado oficial del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL