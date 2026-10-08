Astro Luna hoy 8 de octubre: número ganador y signo zodiacal del sorteo 8267

El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que se realizan diariamente en Colombia. Cada jornada, los participantes esperan conocer la combinación ganadora para comprobar si las cifras y el signo zodiacal que eligieron coinciden con los resultados oficiales. Este jueves 8 de octubre se lleva a cabo el sorteo número 8267. La dinámica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y uno de los 12 signos del zodiaco. El resultado de la jornada se conoce una vez se realiza el sorteo y se publica la combinación oficial. Por eso, quienes compraron su apuesta deben revisar los datos confirmados antes de determinar si obtuvieron un premio.



Resultados Astro Luna hoy, jueves 8 de octubre

Fecha: jueves 8 de octubre de 2026.

Número del sorteo: 8267.

Número ganador: 4130

Signo zodiacal ganador: Escorpión

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

¿A qué hora juega el Astro Luna hoy?

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. Según el calendario de programación consultado, la jornada de este jueves está prevista para las 10:50 p. m. Una vez se lleva a cabo el sorteo, los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales del operador y de los medios que publican la información de la jornada.

Si el resultado todavía no aparece disponible, se recomienda esperar a que termine el sorteo y se confirme la combinación ganadora. Consultar cifras preliminares o resultados de días anteriores puede generar confusiones al momento de revisar una apuesta.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Para participar en el Super Astro Luna, cada jugador debe escoger una combinación de cuatro cifras y uno de los signos zodiacales habilitados. El número puede ir desde el 0000 hasta el 9999, por lo que también es posible jugar combinaciones que comiencen con cero. El premio depende de cuántas cifras coincidan con el resultado y de si también se acierta el signo zodiacal. De acuerdo con el esquema general del juego, existen distintas modalidades de acierto:



Cuatro cifras y signo: corresponde a la combinación completa.

Tres cifras y signo: requiere acertar las tres últimas cifras y el signo.

Dos cifras y signo: requiere acertar las dos últimas cifras y el signo.

Los pagos están sujetos al plan de premios y a las condiciones aplicables a la apuesta. Antes de jugar, es recomendable consultar las reglas oficiales para conocer los valores correspondientes a cada modalidad.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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