Durante la jornada de este lunes, miles de apostadores en la región Caribe y en todo el territorio nacional siguieron de cerca el sorteo de Caribeña Día, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con el objetivo de verificar si su combinación resultó favorecida en la edición vespertina.



El sorteo se llevó a cabo en su horario habitual bajo la supervisión de los delegados de las autoridades competentes, garantizando la transparencia en la extracción de las balotas. A continuación, se presentan los datos oficiales correspondientes a la jugada de este 23 de noviembre de 2026.



¿Qué número cayó en Caribeña Día hoy, lunes 23 de noviembre?

De acuerdo con el reporte emitido por los operadores oficiales del juego de azar, el resultado principal para la jornada de hoy es el siguiente:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

Es fundamental que los jugadores verifiquen detenidamente cada uno de los dígitos impresos en su colilla o tiquete electrónico frente a los registros oficiales antes de desechar el comprobante, asegurando que la fecha del sorteo coincida exactamente con la del tiquete adquirido.



Horarios y transmisión del sorteo Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, en horas de la tarde. La transmisión oficial se efectúa a través de la señal del canal regional Telecaribe, espacio en el que se valida en vivo el funcionamiento de las baloteras y se anuncia la combinación ganadora ante la audiencia.

Para quienes no logran sintonizar la emisión televisiva en tiempo real, los resultados quedan disponibles minutos después en los puntos de venta autorizados de la red de chance a nivel nacional y en los canales digitales oficiales de las empresas concesionarias.



¿Cómo cobrar un premio de Caribeña Día y qué documentos presentar?

En caso de resultar ganador con el sorteo de Caribeña Día, el procedimiento de cobro varía según el monto del premio obtenido, de acuerdo con la normativa vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia:



Premios de menor cuantía: Cuando el valor ganado no supera los topes establecidos por el operador para pagos inmediatos, el apostador puede acercarse directamente a cualquier punto de venta autorizado de la red donde adquirió el tiquete. Allí deberá presentar el formulario original en perfecto estado y su documento de identidad.

Cuando el valor ganado no supera los topes establecidos por el operador para pagos inmediatos, el apostador puede acercarse directamente a cualquier punto de venta autorizado de la red donde adquirió el tiquete. Allí deberá presentar el formulario original en perfecto estado y su documento de identidad. Premios de mayor cuantía: Si el monto supera el límite autorizado para pagos en puntos de venta, el ganador debe dirigirse a las oficinas principales o sedes administrativas del concesionario correspondiente. Para este trámite se exige el tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras, la cédula de ciudadanía original y una fotocopia ampliada de la misma, además del diligenciamiento de los formularios de control y prevención de lavado de activos.

Cabe recordar que el derecho al cobro de los premios en Colombia tiene un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo, según lo estipulado en la Ley 1393 de 2010. Una vez vencido este término, opera la prescripción y los recursos pasan a financiar el sector de la salud.



Retenciones e impuestos aplicables a los ganadores

Los ciudadanos que obtengan premios en sorteos como Caribeña Día deben tener en cuenta las deducciones tributarias establecidas por la legislación colombiana, siempre que el monto supere la base gravable definida en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Impuesto por ganancias ocasionales: De conformidad con el Estatuto Tributario, los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos a una tarifa del 20 % por concepto de ganancia ocasional, siempre que el valor del premio supere las 48 UVT.

De conformidad con el Estatuto Tributario, los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos a una tarifa del 20 % por concepto de ganancia ocasional, siempre que el valor del premio supere las 48 UVT. Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000): Sobre el valor neto a desembolsar, las entidades operadoras aplican la retención correspondiente al 4x1000 al momento de efectuar el pago mediante transferencia bancaria o cheque.

Importancia de apostar de manera legal y regulación de Coljuegos

Las autoridades nacionales reiteran el llamado a los ciudadanos para que realicen sus apuestas únicamente a través de operadores autorizados y puntos de venta legales. Jugar dentro del marco de la legalidad no solo garantiza el respaldo financiero para el pago oportuno de los premios, sino que asegura que un porcentaje significativo de los ingresos brutos sea transferido directamente al sistema de salud pública de los departamentos.

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Para verificar la legalidad de cualquier operador de juegos de suerte y azar en el país, los usuarios pueden consultar el portal oficial de Coljuegos (www.coljuegos.gov.co), entidad encargada de vigilar, controlar y administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

