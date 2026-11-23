El sorteo del Sinuano Día correspondiente a este lunes 23 de noviembre de 2026 se lleva a cabo en su horario habitual para definir la suerte de miles de apostadores en la región Caribe y el resto de Colombia. Conozca a continuación los detalles de esta jornada y las cifras oficiales entregadas por los operadores autorizados.



Este juego de azar, operado bajo la vigilancia de las autoridades departamentales de Córdoba y regulado a nivel nacional, mantiene una alta participación diaria gracias a sus modalidades de acierto directo y combinado. Los jugadores que adquirieron sus tiquetes en puntos de venta físicos o plataformas digitales autorizadas pueden verificar sus combinaciones con el reporte oficial de la tarde.



¿Qué número cayó en el Sinuano Día hoy 23 de noviembre?

De acuerdo con la transmisión oficial del sorteo realizada en la tarde de este lunes, la combinación ganadora para el premio principal del Sinuano Día es la siguiente:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Las autoridades encargadas de supervisar la transparencia del juego certifican el funcionamiento de las baloteras antes y después de cada extracción. Se recomienda a los participantes revisar detenidamente los dígitos impresos en su colilla de apuesta, verificando que correspondan exactamente a la fecha del sorteo de este lunes 23 de noviembre de 2026 y al modal de juego seleccionado al momento de realizar la compra.



Recomendaciones para cobrar un premio del Sinuano Día

Los apostadores que resulten favorecidos en el sorteo del Sinuano Día deben seguir un protocolo específico para hacer efectivo el cobro de su dinero, el cual varía según el monto ganado:



Conservación del tiquete: es indispensable presentar el comprobante original de la apuesta en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños que impidan leer el código de barras, la fecha del sorteo y los números jugados.

es indispensable presentar el comprobante original de la apuesta en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños que impidan leer el código de barras, la fecha del sorteo y los números jugados. Documentación requerida: el ganador debe acudir a un punto de venta autorizado o a la oficina principal de la red de chance con su cédula de ciudadanía original y una copia ampliada de la misma.

el ganador debe acudir a un punto de venta autorizado o a la oficina principal de la red de chance con su cédula de ciudadanía original y una copia ampliada de la misma. Plazo legal de reclamación: de acuerdo con la normativa vigente en Colombia para juegos de suerte y azar, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año calendario, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar su premio antes de que prescriba el derecho al cobro.

Impuestos y retenciones aplicables a los ganadores en Colombia

Según lo establecido en el Estatuto Tributario colombiano, los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos al impuesto por ganancias ocasionales. Esta retención en la fuente aplica únicamente cuando el valor del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) vigentes para el año fiscal en curso.

En caso de superar dicho tope, la entidad operadora encargada de realizar el pago efectuará directamente una retención del 20 % sobre el valor total del premio antes de entregar el dinero al beneficiario. Adicionalmente, dependiendo del monto y el medio de pago elegido (transferencia bancaria o cheque de gerencia), pueden aplicar los descuentos correspondientes al Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000).



Importancia de apostar de manera legal y consultar con Coljuegos

Las autoridades del sector reiteran el llamado a los ciudadanos para que realicen sus apuestas únicamente a través de operadores debidamente autorizados y vigilados por Coljuegos y los entes territoriales competentes. Jugar de manera legal no solo garantiza el respaldo financiero y la seguridad en el pago oportuno de los premios, sino que también asegura que los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación sean transferidos directamente al sistema de salud pública de los colombianos. Para verificar la legalidad de un punto de venta o portal web, los usuarios pueden consultar el listado oficial de operadores con contrato de concesión vigente en la página web institucional de Coljuegos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

