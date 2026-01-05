Baloto y Revancha hoy, lunes 5 de enero: resultados y números ganadores en Colombia

El arranque del 2026 ha traído consigo una renovada ilusión para los amantes de los sorteos en Colombia. Este lunes 5 de enero, las miradas se posaron sobre las balotas de Baloto y Revancha, en una jornada que representa para muchos la oportunidad ideal de transformar su realidad financiera al inicio del calendario. La expectativa creció durante toda la semana, alimentada por dos bolsas de premios que se encuentran entre las más codiciadas del país.

Para este conocido evento, el acumulado principal de Baloto alcanzó los $14.800 millones, mientras que su modalidad complementaria, Revancha, puso sobre la mesa la suma de $11.900 millones. Como es habitual, el sorteo se desarrollará en horas de la noche, bajo estricta vigilancia y transmitido en tiempo real por plataformas oficiales, garantizando que los participantes pudieran seguir cada número al instante.

Resultados del lunes 5 de enero de 2026

Tras el cierre de las urnas y la validación de las esferas, la organización dio a conocer las secuencias numéricas que podrían haber dejado nuevos millonarios en el territorio nacional. Es vital recordar que estos datos son los únicos reconocidos por la entidad gestora para el pago de premios.



Baloto

Combinación ganadora: por definirse.

por definirse. Superbalota: por definirse.

Revancha

Combinación ganadora: por definirse.

por definirse. Superbalota: por definirse.

El dinamismo de estos juegos de azar radica en que, si nadie logra llevarse el pozo mayor, el dinero se suma para el siguiente sorteo, lo que dispara el interés ciudadano y el volumen de apuestas en cada nueva fecha.

Guía para el apostador: ¿Cómo funcionan estas modalidades?

Participar en este sorteo es un proceso estructurado que ofrece diversas formas de ganar. Aquí le explicamos el paso a paso:



Baloto: el jugador debe elegir cinco dígitos dentro de un rango del 1 al 43. Adicionalmente, se selecciona una Superbalota que va del 1 al 16. Aunque el objetivo principal es atinarle a la secuencia completa, existen escalas de premios para quienes logren aciertos parciales.

el jugador debe elegir cinco dígitos dentro de un rango del 1 al 43. Adicionalmente, se selecciona una que va del 1 al 16. Aunque el objetivo principal es atinarle a la secuencia completa, existen escalas de premios para quienes logren aciertos parciales. Revancha: por un valor adicional en el mismo boleto, se puede participar en este segundo sorteo. La mecánica de elección de números es idéntica a la anterior, pero funciona con un acumulado y un sorteo totalmente independientes, brindando una doble oportunidad de éxito en la misma noche.

¿Qué hacer si tiene el tiquete ganador?

Si la fortuna le sonrió este 3 de enero, es fundamental seguir el protocolo legal para asegurar el desembolso de su dinero. La integridad del tiquete físico es el factor más importante, pues se considera el único documento soporte de la apuesta.



Montos menores: estas ganancias pueden ser solicitadas directamente en los puntos de venta autorizados de la red de juegos. Grandes acumulados: los ganadores de premios mayores deben realizar un proceso formal ante la entidad gestora, presentando su documento de identidad original y el comprobante de apuesta en perfectas condiciones.

Es importante tener presente que todos los premios están sujetos a los descuentos de ley (como el impuesto por ganancias ocasionales) y que los ganadores disponen de un periodo máximo de un año para reclamar su dinero antes de que el derecho expire.



Con este sorteo, queda inaugurada la temporada de grandes pozos del 2026, manteniendo viva la esperanza de miles de familias colombianas que buscan un cambio radical en su economía personal.



Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

