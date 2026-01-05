En vivo
TIROTEO PALACIO DE MIRAFLORES
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
TRASLADO A COLPENSIONES
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Baloto y Revancha hoy, lunes 5 de enero: resultados y números ganadores en Colombia

Baloto y Revancha hoy, lunes 5 de enero: resultados y números ganadores en Colombia

Revise EN VIVO los resultados de Baloto y Revancha de este lunes 5 de enero. Recuerde que estos sorteos juegan los días lunes, miércoles y sábados de cada semana en Colombia.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 5 de ene, 2026
Resultados Baloto y Revancha, último sorteo sábado 22 de noviembre: números ganadores
Números ganadores de Baloto y Revancha -
Canva - Baloto

El arranque del 2026 ha traído consigo una renovada ilusión para los amantes de los sorteos en Colombia. Este lunes 5 de enero, las miradas se posaron sobre las balotas de Baloto y Revancha, en una jornada que representa para muchos la oportunidad ideal de transformar su realidad financiera al inicio del calendario. La expectativa creció durante toda la semana, alimentada por dos bolsas de premios que se encuentran entre las más codiciadas del país.

Para este conocido evento, el acumulado principal de Baloto alcanzó los $14.800 millones, mientras que su modalidad complementaria, Revancha, puso sobre la mesa la suma de $11.900 millones. Como es habitual, el sorteo se desarrollará en horas de la noche, bajo estricta vigilancia y transmitido en tiempo real por plataformas oficiales, garantizando que los participantes pudieran seguir cada número al instante.

Resultados del lunes 5 de enero de 2026

Tras el cierre de las urnas y la validación de las esferas, la organización dio a conocer las secuencias numéricas que podrían haber dejado nuevos millonarios en el territorio nacional. Es vital recordar que estos datos son los únicos reconocidos por la entidad gestora para el pago de premios.

Baloto

  • Combinación ganadora: por definirse.
  • Superbalota: por definirse.

Revancha

  • Combinación ganadora: por definirse.
  • Superbalota: por definirse.

El dinamismo de estos juegos de azar radica en que, si nadie logra llevarse el pozo mayor, el dinero se suma para el siguiente sorteo, lo que dispara el interés ciudadano y el volumen de apuestas en cada nueva fecha.

Guía para el apostador: ¿Cómo funcionan estas modalidades?

Participar en este sorteo es un proceso estructurado que ofrece diversas formas de ganar. Aquí le explicamos el paso a paso:

  • Baloto: el jugador debe elegir cinco dígitos dentro de un rango del 1 al 43. Adicionalmente, se selecciona una Superbalota que va del 1 al 16. Aunque el objetivo principal es atinarle a la secuencia completa, existen escalas de premios para quienes logren aciertos parciales.
  • Revancha: por un valor adicional en el mismo boleto, se puede participar en este segundo sorteo. La mecánica de elección de números es idéntica a la anterior, pero funciona con un acumulado y un sorteo totalmente independientes, brindando una doble oportunidad de éxito en la misma noche.

¿Qué hacer si tiene el tiquete ganador?

Si la fortuna le sonrió este 3 de enero, es fundamental seguir el protocolo legal para asegurar el desembolso de su dinero. La integridad del tiquete físico es el factor más importante, pues se considera el único documento soporte de la apuesta.

  1. Montos menores: estas ganancias pueden ser solicitadas directamente en los puntos de venta autorizados de la red de juegos.
  2. Grandes acumulados: los ganadores de premios mayores deben realizar un proceso formal ante la entidad gestora, presentando su documento de identidad original y el comprobante de apuesta en perfectas condiciones.

Es importante tener presente que todos los premios están sujetos a los descuentos de ley (como el impuesto por ganancias ocasionales) y que los ganadores disponen de un periodo máximo de un año para reclamar su dinero antes de que el derecho expire.

Con este sorteo, queda inaugurada la temporada de grandes pozos del 2026, manteniendo viva la esperanza de miles de familias colombianas que buscan un cambio radical en su economía personal.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

