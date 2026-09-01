Nequi se separa de Bancolombia hoy: la entidad explica qué cambiará para los usuarios

Desde este 1 de septiembre, Nequi se separa de Bancolombia. Este martes inicia una nueva etapa en su historia al dejar de operar como una unidad de negocio de Bancolombia para convertirse oficialmente en una compañía de financiamiento independiente dentro del Grupo Cibest, conglomerado que anteriormente era conocido como Grupo Bancolombia. La transición marca un hito para una de las plataformas financieras digitales más grandes de Colombia, que ya suma cerca de 29 millones de usuarios.

La decisión ha generado inquietud entre millones de clientes que utilizan la aplicación para enviar dinero, recibir pagos, ahorrar o solicitar créditos. Sin embargo, la compañía ha sido enfática en señalar que el cambio será principalmente jurídico y corporativo, por lo que los usuarios no tendrán que realizar trámites ni modificar la forma en que utilizan la aplicación.



¿Por qué Nequi se separa de Bancolombia?

La transformación responde al crecimiento que ha experimentado Nequi durante la última década. La plataforma nació con alrededor de 32.000 clientes y hoy cuenta con aproximadamente 29 millones de usuarios en todo el país, una expansión que impulsó la necesidad de contar con una estructura propia dentro del sistema financiero colombiano.

A partir de ahora, Nequi operará como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una entidad vigilada directamente por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aunque deja de depender operativamente de Bancolombia, seguirá formando parte del mismo grupo empresarial, ahora denominado Grupo Cibest. Según ha explicado la empresa, el objetivo es fortalecer su autonomía para desarrollar nuevos productos y ampliar su participación en el mercado financiero digital colombiano.



¿Qué cambiará para los usuarios de Nequi?

El único cambio es que ahora Nequi operará de manera independiente en el Grupo Cibest, por lo que los usuarios no verán afectación alguna en sus servicios. La entidad aseguró que los clientes podrán seguir utilizando la plataforma de la misma manera que lo han hecho hasta ahora. Los usuarios continuarán teniendo acceso a funciones como:



Enviar y recibir dinero.

Hacer recargas.

Pagar servicios y compras.

Solicitar créditos.

Recibir la nómina.

Retirar efectivo en cajeros y corresponsales autorizados.

Todos estos servicios seguirán operando con normalidad desde la misma aplicación móvil. El CEO de Nequi, Andrés Vásquez, ha señalado que para los clientes este 1 de septiembre será un día normal y que la transformación corresponde principalmente a ajustes internos relacionados con gobierno corporativo y organización legal.



¿Cambiará el número de cuenta en Nequi o será necesario hacer trámites?

Nequi ha insistido en que los usuarios no deben realizar ningún procedimiento para mantener activa su cuenta. La migración es automática y se ejecuta de forma interna por parte de la entidad. El número de cuenta seguirá vinculado al número de teléfono celular del usuario, por lo que no será necesario actualizar datos ante empleadores, clientes o contactos que realizan transferencias frecuentes. La recomendación de la compañía es desconfiar de mensajes, llamadas o enlaces que soliciten datos personales bajo el argumento de activar o actualizar cuentas debido a la transición. Las comunicaciones oficiales serán realizadas únicamente por los canales autorizados de Nequi.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL