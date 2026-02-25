Bancolombia confirma compensación a sus clientes tras falla en sus servicios: se dará en estos casos

Bancolombia confirmó que aplicará un esquema de compensación para clientes que hayan resultado afectados por la reciente interrupción de sus servicios digitales y físicos. La entidad emitió varios comunicados entre el 23 y el 24 de febrero de 2026 en los que explicó el estado de la plataforma, el origen del incidente y el proceso que desarrollará para revisar las afectaciones caso por caso.

La interrupción comenzó después de un proceso de mantenimiento tecnológico. La entidad lo había programado entre el 21 y el 22 de febrero. Durante ese procedimiento se registró una falla técnica en un componente administrado por un proveedor externo. El incidente obligó a detener la actualización antes de completarla y generó la caída de servicios digitales y, en algunos momentos, la suspensión de canales físicos. Según Bancolombia, la falla también estuvo relacionada con problemas detectados en elementos tecnológicos operados por IBM, empresa que presta soporte a la infraestructura del banco. Los equipos técnicos del banco y del proveedor trabajaron de manera conjunta para restablecer el funcionamiento de las plataformas durante los días siguientes.



Durante la interrupción, los usuarios reportaron avances lentos en operaciones, dificultades en transferencias, consultas irregulares de saldo, fallos en pagos y movimientos no reflejados. También se reportaron operaciones que aparecían como rechazadas y luego figuraban como efectivas, lo que generó preocupación sobre posibles cobros duplicados o inconsistencias en los estados de cuenta. Varias de estas situaciones fueron confirmadas en las revisiones de prensa y en los registros publicados por la entidad.



Servicios de Bancolombia operando con normalidad

En la madrugada del 24 de febrero, Bancolombia comunicó que “todos los servicios ya están disponibles” y que los ajustes aplicados en la plataforma funcionaron como se esperaba. El mensaje de la entidad, publicado en su canal oficial, señaló que continuaría el monitoreo permanente de los sistemas. El restablecimiento incluyó la aplicación móvil, la sucursal virtual, los cajeros automáticos, los corresponsales bancarios y las oficinas. Según los reportes, la recuperación fue progresiva después de pruebas y ajustes adicionales durante la noche anterior al anuncio.



A pesar de la normalización del servicio, continuaron los reclamos de usuarios que aún veían movimientos incompletos o inconsistencias generadas durante la caída. En varios casos, usuarios insistieron en que en sus cuentas habían cobros que ellos no habían autorizado.



Bancolombia anuncia compensaciones en algunos casos

Bancolombia indicó que realizará una revisión detallada de cada caso en el que se hayan registrado afectaciones. En sus mensajes públicos expresó que analizará individualmente las situaciones de personas y empresas para determinar la procedencia de devoluciones o abonos compensatorios. La entidad señaló que estas medidas aplican tanto para transacciones con error como para operaciones no reflejadas o cobros no previstos. El mensaje oficial divulgado en su cuenta afirmó que las compensaciones se realizarán de forma automática. El banco informó que los usuarios verán los abonos durante los días posteriores a la evaluación técnica, sin necesidad de trámites adicionales.



Casos en los que sí habrá compensación

De acuerdo con los reportes consultados, la entidad definió que habrá compensación en estos escenarios:



Operaciones que el cliente realizó pero cuyos fondos no llegaron al destino previsto.

Consignaciones que no aparecieron reflejadas en la cuenta receptora.

Movimientos que inicialmente aparecían como rechazados y luego se procesaron de manera efectiva.

Situaciones en las que se generaron cobros duplicados o inconsistencias similares.

Incumplimiento del servicio hacia empresas que realizaron operaciones comerciales durante la contingencia y no recibieron confirmación o procesamiento oportuno.

