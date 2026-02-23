Bancolombia confirma suspensión temporal en la Sucursal Virtual Personas: fechas y horas exactas

Bancolombia continúa enfrentando horas complejas en la operación de sus canales digitales. Desde el 22 de febrero, miles de usuarios han reportado intermitencias en la App Mi Bancolombia y en otros servicios electrónicos, situación que fue confirmada por la entidad a través de mensajes oficiales difundidos durante la tarde y la noche de ese día. Los reportes indican que la aplicación presentó problemas para cargar saldos, mostrar movimientos y permitir transacciones básicas, una situación que escaló desde las primeras horas del domingo y que aún no se encuentra totalmente normalizada según los comunicados emitidos por la entidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La afectación generó que varias funciones presentaran fallas continuas durante más de 24 horas, como lo señalaron usuarios en distintas ciudades del país, quienes reportaron inconsistencias en la información y dificultades para acceder a operaciones que normalmente se realizan sin inconvenientes. Aunque el banco ha reiterado que algunos servicios siguen disponibles, como transferencias internas y pagos con tarjetas, la intermitencia se mantiene en parte del ecosistema digital.



Bancolombia informa suspensión temporal en la Sucursal Virtual Personas

En medio de esta coyuntura, Bancolombia anunció una nueva suspensión temporal programada en la Sucursal Virtual Personas, que se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero, entre las 03:00 a. m. y las 05:00 a. m., como parte de una actividad rutinaria. Durante este intervalo, la plataforma estará fuera de servicio y no será posible realizar operaciones que dependan de este canal.



La recomendación señalada por el banco es realizar pagos electrónicos antes o después de las horas de mantenimiento o emplear medios alternos, como tarjetas débito y crédito, o retiros en cajeros automáticos. También es posible programar operaciones que dependan de PSE o del Botón Bancolombia fuera del horario señalado, evitando así fallas o transacciones incompletas.



Este anuncio se suma a los mantenimientos recientes que Bancolombia ha realizado en otros de sus canales. Durante la semana pasada, la Sucursal Virtual Personas ya había sido sometida a una intervención nocturna que dejó inhabilitados PSE y el Botón Bancolombia entre el 17 y el 18 de febrero, lo cual fue reportado oficialmente como un mantenimiento de rutina.



Bancolombia emite comunicado sobre el estado actual de sus canales

En el boletín más reciente de la entidad se lee lo siguiente: "Sobre el estado actual de nuestros canales: te contamos cómo puedes seguir moviendo tu dinero mientras solucionamos los inconvenientes en algunos de nuestros servicios. Desde Mi Bancolombia: puedes transferir a cuentas Bancolombia, inscritas o no inscritas. Consultar cuentas, saldos y movimientos. El saldo total incluye lo que tienen en los Bolsillos".

Publicidad

Agregó: "Otras alternativas: pagar en comercios con tarjetas débito y crédito. Sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales. Usar sucursales físicas para: consignaciones, retiros y pago de cheques. ¡Disculpanos por las incomodidades! Si tienes dudas sobre algún movimiento llámanos y te acompañaremos. Tu dinero y tu información están seguros".

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL